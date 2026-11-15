Antetokounmpo Pimpin Heat atasi Pistons 137-117

JawaPos.com - Miami Heat mengalahkan Detroit Pistons 137-117 berkat penampilan gemilang Giannis Antetokounmpo yang mencetak 34 poin, 14 rebound, dan delapan assist guna membawa timnya meraih empat kemenangan berturut-turut.

Heat membukukan kemenangan itu di Miami pada Sabtu malam waktu setempat atau Minggu pagi WIB saat sembilan pemain menyumbangkan setidaknya satu blok sehingga total 14 blok.

Mengutip data pertandingan dari laman NBA, Klay Thompson mencetak 26 poin dalam pertandingan pertamanya setelah pulih dari cedera pergelangan kaki, sedangkan Bam Adebayo menyumbangkan 20 poin.

Davion Mitchell turut membantu Heat dengan 15 poin dan sembilan rebound. Sementara Cade Cunningham menjadi pencetak angka terbanyak Pistons dengan 33 poin dan delapan assist, disusul Kevin Huerter 20 poin dan tujuh assist.

Catatan 14 blok tersebut menjadi salah satu penampilan defensif terbaik Heat sepanjang masa. Sebanyak sembilan pemain Miami mencatatkan setidaknya satu blok, melampaui rekor sebelumnya yang melibatkan delapan pemain dalam satu pertandingan.

Rekor NBA untuk jumlah pemain dalam satu tim yang masing-masing membuat setidaknya satu blok dalam satu pertandingan adalah 10 pemain. Catatan tersebut dibukukan Golden State Warriors pada 1991 dan 2016.

Antetokounmpo juga menuntaskan akhir pekan produktif dengan mengumpulkan 71 poin dalam dua pertandingan. Sebelum mencetak 34 poin melawan Detroit, pemain asal Yunani itu membukukan 37 poin saat Heat mengalahkan Cleveland Cavaliers pada Jumat (13/11).

Antetokounmpo juga memperlihatkan kreativitasnya dengan mengirimkan assist melalui sela kedua kakinya kepada Thompson yang kemudian menghasilkan tembakan tiga angka pada kuarter pertama.

Thompson sendiri memasukkan enam tembakan tiga angka dan kini hanya membutuhkan 26 tembakan lagi untuk menyamai catatan mantan pemain Heat, Ray Allen, yang berada di posisi ketiga dalam daftar pencetak tiga angka terbanyak sepanjang sejarah NBA dengan 2.973 tembakan.

Kemenangan atas Detroit menjadi yang ketujuh bagi Miami dalam sembilan pertandingan terakhir. Heat juga menjadi tim keempat dalam 25 musim terakhir yang mampu mengubah awal musim dengan empat kekalahan beruntun menjadi rekor kemenangan pada pertandingan ke-13.