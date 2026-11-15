Malaysia Tegaskan 43 Cabor SEA Games 2027 Telah Disepakati 11 Negara

JawaPos.com – Presiden Dewan Olimpiade Malaysia (OCM), Tan Sri Mohamad Norza Zakaria, mengatakan bahwa penetapan 43 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada SEA Games 2027 di Malaysia telah melalui kesepakatan bersama 11 negara anggota Federasi SEA Games (SEAGF).

Norza menjelaskan, penentuan cabor untuk SEA Games mengacu pada Piagam dan Peraturan SEAGF. Secara khusus, proses tersebut mengikuti Regulasi 34 yang mengatur pemilihan serta persetujuan program pertandingan.

Menurutnya, proses penetapan sudah dimulai sejak 8 April dengan pengajuan daftar awal sebanyak 38 cabor. Setelah itu, asosiasi olahraga dan negara anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan maupun mengusulkan penambahan cabor hingga satu bulan berikutnya.

"Selama proses pengajuan banding, terdapat permintaan untuk memasukkan 29 cabang olahraga tambahan. Pembahasan dilakukan secara adil dan kolektif oleh seluruh 11 negara peserta. Keputusan akhirnya menambahkan lima cabang olahraga sehingga total 43 cabang disetujui pada Juli," kata Norza, dilansir dari Bernama, Minggu (15/11/2026).

Dengan demikian, jumlah cabor yang disepakati untuk SEA Games 2027 mencapai 43. Setelah penetapan tersebut, Malaysia juga mengajukan 473 nomor pertandingan yang diklaim telah mendapat persetujuan seluruh negara anggota SEAGF.

Norza Respons Keberatan Indonesia Norza turut merespons pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Erick Thohir yang sebelumnya mempertanyakan keputusan Malaysia mencoret sejumlah cabor yang dipertandingkan di Olimpiade dari program SEA Games 2027.

Beberapa cabor yang tidak masuk dalam agenda SEA Games 2027 antara lain panjat tebing, dayung, voli pantai, gulat, dan bola tangan. Keputusan tersebut menjadi sorotan karena sejumlah cabor itu juga dipertandingkan dalam ajang Olimpiade.

Menanggapi keberatan dari Indonesia, Norza yang juga menjabat sebagai Presiden SEAGF mengaku menghormati pandangan negara tetangga tersebut. Dia menyebut setiap negara memiliki hak untuk menyampaikan keberatan terhadap program pertandingan yang telah ditetapkan.

"Menurut saya, mereka berhak mengangkat persoalan tersebut. Namun, dalam kapasitas saya sebagai Presiden SEAGF, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Mohammed Taufiq Johari yang telah bersama saya selama proses pengajuan banding," terang dia.

Norza juga menegaskan bahwa seluruh permohonan yang diajukan negara anggota telah melalui proses evaluasi. Menurut dia, keputusan akhir tidak diambil begitu saja, melainkan setelah mempertimbangkan setiap usulan yang masuk.

"Kami mengevaluasi permohonan yang diajukan. Keputusan akhir diambil setelah meninjau secara saksama seluruh permohonan tersebut," pungkas Norza.

SEA Games 2027 dijadwalkan berlangsung pada 18–29 September di Malaysia. Ajang olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut akan digelar di empat klaster, yakni Kuala Lumpur, Sarawak, Penang, dan Johor.