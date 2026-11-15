Pencoretan Cabor di SEA Games 2027 Jadi Sorotan, Menpora Malaysia Sebut Bukan Hal Baru

JawaPos.com – Pencoretan sejumlah cabang olahraga (cabor) dari program SEA Games 2027 di Malaysia menuai sorotan. Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Mohammed Taufiq Johari, menegaskan bahwa keputusan tidak memasukkan sejumlah cabor bukan hal baru dalam penyelenggaraan ajang tersebut.

Taufiq menyebut kebijakan serupa pernah diterapkan oleh negara tuan rumah pada edisi SEA Games sebelumnya. Karena itu, ia menilai pencoretan sejumlah cabor dalam SEA Games 2027 bukan sesuatu yang baru.

"Ini sebenarnya bukan pertama kalinya cabang olahraga tertentu tidak dimasukkan. Jika melihat edisi sebelumnya, ada juga negara tuan rumah yang melakukan hal serupa," kata Taufiq, dikutip dari Bernama, Minggu (15/11).

Taufiq menegaskan bahwa penentuan cabor telah melalui proses dan prosedur yang ditetapkan Federasi SEA Games (SEAGF). Selain itu, program pertandingan yang disusun juga telah disepakati oleh seluruh negara peserta.

Menpora Malaysia Belum Terima Pernyataan soal Isu Boikot Di sisi lain, Taufiq mengaku belum menerima pernyataan resmi terkait kabar Indonesia yang mempertimbangkan boikot SEA Games 2027.

Sebelumnya, media internasional melaporkan adanya usulan boikot dari salah satu asosiasi olahraga nasional Indonesia setelah sejumlah cabor prioritas tidak masuk dalam daftar pertandingan.

Beberapa cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di SEA Games 2027 antara lain panjat tebing, dayung, voli pantai, gulat, catur, jujitsu, kickboxing, dan bola tangan. Keputusan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah cabor itu juga dipertandingkan dalam ajang internasional.

Malaysia Berharap Polemik Tak Ganggu Persatuan ASEAN Meski demikian, Taufiq berharap polemik yang berkembang tidak sampai mengganggu hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Dia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan semangat persatuan dalam penyelenggaraan SEA Games 2027.

"Saya yakin tema yang kami pilih kali ini, 'Merayakan Persatuan', mencerminkan tujuan kami untuk merayakan kebersamaan," ujar Taufiq.

Menurut Taufiq, SEA Games bukan sekadar ajang untuk memperebutkan medali dan menunjukkan kemampuan atlet. Lebih dari itu, pesta olahraga kawasan Asia Tenggara tersebut menjadi wadah untuk mempererat hubungan negara-negara ASEAN.

"Ini adalah ajang olahraga yang mengedepankan kekeluargaan dan mempertemukan keluarga ASEAN. Saya yakin setiap negara memiliki kebijaksanaan untuk memastikan persatuan di ASEAN tetap terjaga dan semakin kuat," pungkasnya.

Sebagai informasi, SEA Games 2027 di Malaysia dijadwalkan berlangsung pada 18–29 September 2027. Sebanyak 473 nomor dari 43 cabang olahraga akan dipertandingkan dalam ajang tersebut.