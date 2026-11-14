Tanpa Curry, Warriors Hancur di Tangan Spurs dengan Margin 38 Poin

JawaPos.com - Golden State Warriors menelan kekalahan telak 85-123 dari San Antonio Spurs setelah kehilangan Stephen Curry yang biasanya menjadi andalan utama dalam mendulang poin bagi tim.

Warriors yang tampil tanpa Curry akibat cedera otot oblique kanan tidak mampu mengimbangi permainan Spurs dalam pertandingan NBA Cup di San Antonio, Jumat (13/11) malam waktu setempat.

Curry harus menepi setidaknya dua pekan setelah mengalami robekan otot perut bagian samping saat Warriors menghadapi Houston Rockets, Rabu (11/11). Tanpa pemain berusia 38 tahun tersebut, Warriors kesulitan menemukan sumber produktivitas angka dan hanya memiliki dua pemain yang mencetak dua digit poin.

L.J. Cryer menjadi pencetak angka terbanyak Warriors dengan 20 poin, sedangkan Charles Bassey menyumbangkan 11 poin. Absennya Curry membuat Warriors kehilangan pemain yang musim ini mencatatkan rata-rata 27,8 poin per pertandingan.

Sebaliknya, Spurs tampil dominan sejak awal pertandingan melalui Stephon Castle yang mencetak 32 poin, tertinggi sepanjang musim ini. Victor Wembanyama turut menyumbangkan 12 poin dan 12 rebound untuk mengantarkan San Antonio meraih kemenangan ke-11 secara beruntun.

Warriors langsung tertinggal jauh setelah hanya mencetak 14 poin pada kuarter pertama, sementara Spurs mengumpulkan 38 poin. Golden State hanya memasukkan lima dari 25 percobaan tembakan pada periode tersebut.

Situasi semakin sulit bagi Warriors setelah Spurs menutup babak pertama dengan keunggulan 63-33. San Antonio bahkan sempat memperlebar jarak hingga 43 poin pada kuarter ketiga sehingga dapat mengistirahatkan pemain inti sepanjang kuarter keempat.

Castle menjadi motor serangan Spurs dengan memasukkan 12 dari 18 percobaan tembakan, termasuk lima tripoin dari delapan kesempatan. Ia melampaui catatan terbaik sebelumnya, yakni 24 poin saat menghadapi Oklahoma City Thunder pada pertandingan pembuka musim.

Wembanyama mencatatkan double-double ke-121 sepanjang kariernya meski hanya bermain selama 21 menit. Sementara itu, pertandingan juga diwarnai hukuman Flagrant Foul 1 kepada Draymond Green setelah mendorong Wembanyama dari belakang hingga terjatuh keluar lapangan pada kuarter kedua.

Kekalahan dengan selisih 38 poin tersebut membuat Warriors gagal menghentikan laju kemenangan Spurs yang kini mencapai 11 pertandingan beruntun. San Antonio juga mempertahankan rekor sempurna dalam NBA Cup.