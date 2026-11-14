10 Pemain Grizzlies Cetak Dua Digit Poin Kala Hancurkan Pelicans 142-111

JawaPos.com - Memphis Grizzlies menghancurkan New Orleans Pelicans 142-111 dalam laga NBA Cup setelah 10 pemain mereka mencetak dua digit angka, dengan Jerami Grant memimpin perolehan poin.

Dalam laga di New Orleans, Jumat (13/11) malam waktu setempat, Grant membukukan 22 poin untuk mengantarkan Grizzlies meraih kemenangan keenam beruntun dalam laga tandang sekaligus memperbaiki rekor mereka di Grup B Wilayah Barat NBA Cup menjadi 1-1.

Grizzlies langsung menunjukkan dominasi melalui tembakan jarak jauh dengan memasukkan 18 dari 45 percobaan tripoin. Sebaliknya, Pelicans hanya mampu mencetak tujuh tripoin dari 31 percobaan.

Memphis membangun keunggulan melalui rentetan 13 poin tanpa balas dalam rentang 1 menit 7 detik pada kuarter kedua untuk menjauh 62-46.

Grant menjadi salah satu pemain paling produktif dalam momentum tersebut dengan mencetak tujuh poin hanya dalam tujuh detik. Ia memasukkan dua tembakan tiga angka dan menambahkan satu lemparan bebas setelah Zion Williamson dinyatakan melakukan pelanggaran saat mencoba menghalau tembakan.

Namun, Grant harus meninggalkan pertandingan ketika kuarter keempat menyisakan 7 menit 36 detik setelah bertabrakan dengan Herb Jones saat melakukan penetrasi menuju ring.

Selain Grant, sembilan pemain Memphis lainnya juga mencetak dua digit angka. Ty Jerome menyumbangkan 17 poin, sedangkan Cedric Coward, GG Jackson, dan Cam Spencer masing-masing mencetak 14 poin.

Isaiah Stewart dan Cam Boozer menambahkan masing-masing 12 poin, Jaylen Wells mencetak 11 poin, sementara Taylor Hendricks dan Javon Small masing-masing membukukan 10 poin.

Pelicans mendapatkan perlawanan terbaik dari Saddiq Bey yang mencetak 30 poin, menjadi pemain pertama New Orleans yang melewati 30 poin dalam satu pertandingan musim ini. Williamson menambahkan 22 poin, lima rebound, dan tiga steal.

Memphis menutup babak pertama dengan keunggulan 70-58, kemudian memperlebar jarak menjadi 105-86 setelah kuarter ketiga. Grizzlies mencetak sedikitnya 35 poin dalam masing-masing tiga kuarter pertama sebelum menambahkan 37 poin pada kuarter keempat untuk memastikan kemenangan.

Hasil tersebut membawa Grizzlies memperbaiki catatan NBA Cup menjadi satu kemenangan dan satu kekalahan, sedangkan Pelicans belum meraih kemenangan setelah menelan dua kekalahan di Grup B.