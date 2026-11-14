Tangan Berdarah Hingga Keputusan Hakim Servis, Alwi Terganggu dan Kalah di Kumamoto Masters 2026

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengakui sejumlah kendala di luar kendalinya turut mempengaruhi penampilannya saat tersingkir pada babak semifinal Kumamoto Masters 2026 setelah kalah dari wakil India Lakshya Sen, Sabtu.

Alwi yang berstatus unggulan keenam harus mengakui keunggulan unggulan kedelapan dalam ajang BWF Super 500 tersebut melalui pertandingan tiga gim dengan skor 12-21, 21-15, 11-21.

"Memang di luar prediksi, banyak hal yang di luar kontrol saya hari ini. Cukup mengganggu dari mulai tangan saya berdarah, keputusan hakim garis juga hakim servis," kata Alwi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pada gim pertama, Alwi kesulitan mengimbangi permainan agresif Sen. Pebulu tangkis India itu mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menutup gim pembuka dengan kemenangan 21-12.

Memasuki gim kedua, Alwi menunjukkan peningkatan permainan. Setelah bersaing ketat pada awal gim, pebulu tangkis berusia muda tersebut mampu mengambil kendali pertandingan dan unggul cukup jauh 11-4 saat interval.

Sen berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi Alwi tetap mampu menjaga keunggulannya hingga merebut gim kedua dengan skor 21-15 sekaligus memaksakan pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

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Namun, pada gim ketiga, Sen kembali mengambil alih kendali permainan. Wakil India itu tampil lebih agresif dan unggul 11-6 saat interval sebelum akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 21-11.

Alwi mengatakan dirinya sebenarnya sudah berusaha mencari solusi untuk mengatasi berbagai situasi yang membuatnya tidak nyaman selama pertandingan. Namun, ia mengakui masih perlu melakukan evaluasi agar lebih mampu mengendalikan keadaan.

"Memang harusnya saya bisa mengontrol itu, tapi saya sudah mencoba mencari cara keluar dari keadaan tidak nyaman itu. Saya akan belajar dan evaluasi lagi dari hal-hal seperti ini," ujar Alwi.

Ia juga menilai permainan Sen tidak jauh berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya. Namun, kali ini pebulu tangkis India tersebut dinilai lebih mantap dalam menerapkan pola permainan dan tampil lebih agresif.

Alwi menduga kepercayaan diri Sen meningkat setelah meraih gelar juara Hylo Open pada pekan sebelumnya.