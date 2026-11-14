Dihelat di ICE BSD, ISFEX 2026 jadi Fasilitator Pengembangan Fasilitas Olahraga
Gelaran Indonesia Sport Facility Expo (ISFEX) 2026 yang berlangsung di Hall 6 & 7, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Minggu (8/11/2026). (ANTARA/HO-Propan)
JawaPos.com - Gelaran Indonesia Sport Facility Expo (ISFEX) 2026 diharapkan menjadi fasilitator yang mempertemukan pelaku industri, penyedia produk, serta pemangku kepentingan untuk pengembangan fasilitas olahraga di Tanah Air kian berkualitas, dikutip dari ANTARA.
Acara yang berlangsung di Hall 6 & 7, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 5-8 November tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Ketua Gateball Indonesia Diana Kusumastuti.
"Pengembangan fasilitas olahraga perlu didukung oleh perencanaan dan pemilihan material yang tepat," kata Diana Kusumastuti dalam keterangan resmi.
"Kualitas fasilitas tidak hanya dilihat dari fungsi dan desainnya, tetapi juga dari aspek keamanan, kenyamanan, serta daya tahan bangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,"
Salah satu pelaku industri dan penyedia produk yakni Propan berpartisipasi dalam acara tersebut dengan menghadirkan beragam solusi pelapis dan perlindungan permukaan bangunan yang dapat mendukung kebutuhan fasilitas olahraga.
"Fasilitas olahraga memiliki kebutuhan pelapisan yang cukup spesifik. Tidak hanya memperhatikan tampilan, tetapi juga perlu mempertimbangkan fungsi, kondisi permukaan, dan ketahanan material," kata Product Manager Propan Ardi Okta
"Melalui ISFEX 2026, kami ingin memperkenalkan berbagai solusi produk Propan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kualitas dan keberlanjutan fasilitas olahraga," imbuhnya.
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Sebagai penyedia produk, Propan telah digunakan hampir di seluruh stadion di Indonesia, seperti Indonesia Arena, Stadion Harapan Bangsa, Stadion Manahan, Stadion Bumi Sriwijaya, Stadion Trikoyo, Stadion Jatidiri, Stadion Segiri, Stadion Madya Atletik, hingga Stadion Papua Bangkit.
Partisipasi Propan dalam ISFEX 2026 merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus memperkenalkan inovasi serta solusi pelapis yang dapat diaplikasikan pada berbagai kebutuhan bangunan dan infrastruktur, termasuk fasilitas olahraga.
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