Ribuan Pelari Nikmati Keseruan Disney Run Jakarta 2026 Bersama Keluarga

JawaPos.com - Sebanyak 10.500 peserta memeriahkan Disney Run Jakarta 2026 di Parkir Timur ICE BSD, Tangerang, Sabtu (14/11). Tak sekadar menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menghadirkan momen kebersamaan bagi peserta yang ingin menikmati pengalaman berlari sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga.

Salah satu peserta, Pramana, 47 tahun, datang dari Ciledug, Tangerang, bersama istrinya. Dia mengaku menikmati suasana acara yang menawarkan beragam kategori lari dan hiburan.

"Seru acaranya, banyak kategori, bisa ngajak keluarga banyak hiburan," ujarnya kepada Jawapos.com, Sabtu.

Menurut Pramana, pilihan kategori yang beragam membuat kegiatan tersebut bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk anggota keluarga yang ingin ikut merasakan pengalaman berlari bersama. "Kebetulan aku ikut yang 5K, berharap berat badan turun lima kilo," candanya.

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Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, mengatakan, Disney Run tahun ini menjadi penyelenggaraan perdana di Indonesia yang dipersembahkan oleh OCBC. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pengalaman di luar layanan perbankan.

"Tahun ini merupakan tahun pertama hadirnya Disney Run di Indonesia dipersembahkan oleh OCBC. Dan lewat acara ini, kami berharap bisa lebih dekat, tidak hanya untuk layanan perbankan, tapi juga untuk pengalaman-pengalaman seperti (event lari) ini," katanya.

Antusiasme masyarakat terhadap ajang ini terlihat dari tiket Disney Run Jakarta 2026 yang telah terjual habis. Selain mengikuti race, para runners juga dapat mengajak anggota keluarga untuk meramaikan momen kebersamaan dan merasakan experience di Race Village dengan berbagai hiburan interaktif hingga pertunjukan musik.

"Saya berharap kegiatan ini bukan hanya mencapai garis finish, tapi juga menikmati setiap experience-nya, dan menciptakan kenangan yang menyenangkan bersama teman dan kerabat," kata Parwati.

Dalam penyelenggaraannya, OCBC turut menggandeng jaringan pembayaran global Visa, serta J&T Express sebagai official logistic partner.

Head of Products and Value-Added Services Visa Indonesia, Dessy Masri, mengatakan, pihaknya melihat masyarakat semakin memaknai lifestyle bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kualitas hidup.

"Untuk itu, Visa sebagai jaringan pembayaran global ingin terus berkolaborasi dengan mitra seperti OCBC untuk menghadirkan pengalaman yang relevan," ujarnya dalam keterangannya saat pra event, Kamis (5/11).

Sementara bagai mitra logistik berbagai gaya hidup, Marketing Manager J&T Express, Albertus Stefan Purwanto, menegaskan, antusiasme luar biasa terhadap Disney Run Jakarta 2026 yang menyatukan masyarakat lintas generasi melalui olahraga.