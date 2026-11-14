Alwi Farhan Gagal ke Final, Indonesia Tanpa Gelar di Kumamoto Masters 2026

JawaPos.com – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, gagal melaju ke partai final Kumamoto Masters 2026. Langkahnya terhenti setelah kalah dari wakil India, Lakshya Sen, pada babak semifinal.

Alwi harus mengakui keunggulan Lakshya dalam pertandingan yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Sabtu (14/11/2026). Tunggal putra andalan Pelatnas Cipayung itu menyerah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 12-21, 21-15, 11-21.

Selepas pertandingan, Alwi mengaku kecewa dengan hasil yang diraihnya. Dia menyebut sejumlah kejadian di luar kendalinya turut mengganggu konsentrasinya selama pertandingan, mulai dari tangannya yang berdarah hingga keputusan wasit.

“Memang di luar prediksi, banyak hal yang di luar kontrol saya hari ini. Cukup mengganggu dari mulai tangan saya berdarah, keputusan hakim garis juga hakim servis,” kata Alwi dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (14/11).

Meski demikian, Alwi tidak ingin menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan atas kekalahannya. Pebulu tangkis kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, itu memilih menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar lebih siap menghadapi situasi serupa pada pertandingan berikutnya.

“Memang harusnya saya bisa mengontrol itu tapi saya sudah mencoba mencari cara keluar dari keadaan tidak nyaman itu. Saya akan belajar dan evaluasi lagi dari hal-hal seperti ini,” terang Alwi.

Alwi Akui Lakshya Sen Tampil Lebih Agresif Dari sisi permainan, Alwi mengakui Lakshya Sen tampil lebih baik dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dia menilai tunggal putra India tersebut kini memiliki pola permainan yang lebih matang dan agresif.

“Secara permainan, Sen sebenarnya tidak jauh beda dari sebelumnya tapi memang sekarang lebih mantap polanya dan cukup agresif. Setelah juara di Hylo Open kemarin, mungkin kepercayaan dirinya kembali meningkat,” tutur Alwi.

Kepercayaan diri Lakshya memang tengah meningkat setelah berhasil meraih gelar juara Hylo Open 2026. Modal tersebut turut mengantarkan wakil India itu tampil meyakinkan saat menghadapi Alwi di semifinal Kumamoto Masters 2026.

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