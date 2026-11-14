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Penulis: Dimas Choirul
Sabtu, 14 November 2026 | 17.34 WIB

Keluarga Olahraga Bersama di Disney Run Jakarta 2026

OCBC Indonesia resmi membuka Disney Run Jakarta 2026, di ICE BSD Parkir Timur, Tangerang, Sabtu (14/11)/(Fauzi/JawaPos.com).&nbsp; - Image

OCBC Indonesia resmi membuka Disney Run Jakarta 2026, di ICE BSD Parkir Timur, Tangerang, Sabtu (14/11)/(Fauzi/JawaPos.com).&nbsp;

JawaPos.com - Disney Run Jakarta 2026 berlangsung sukses digelar di ICE BSD Parkir Timur, Tangerang, Banten, Sabtu (14/11). Ada tiga kategori lari yang dihadirkan, yakni 1K, 5K, dan 10K. Ketiga kategori itu memberikan pengalaman run yang fun untuk keluarga.

"Tahun ini merupakan tahun pertama hadirnya Disney Run di Indonesia yang dipersembahkan oleh OCBC. Lewat acara ini, kami berharap bisa lebih dekat dan tidak hanya untuk layanan perbankan, tapi juga untuk pengalaman-pengalaman seperti (event lari) ini," kata Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja dalam sambutannya pada Sabtu pagi.

Antusiasme masyarakat terhadap ajang ini terlihat dari tiket Disney Run Jakarta 2026 yang telah terjual habis. Total peserta sekitar 10.500 orang.

Selain mengikuti race, para runners juga dapat mengajak anggota keluarga untuk meramaikan momen kebersamaan dan merasakan experience di Race Village dengan berbagai hiburan interaktif hingga pertunjukan musik.

"Saya berharap kegiatan ini bukan hanya mencapai garis finish, tapi juga menikmati setiap experience-nya, dan menciptakan kenangan yang menyenangkan bersama teman dan kerabat," kata Parwati.

Dalam penyelenggaraannya, OCBC turut menggandeng jaringan pembayaran global Visa, serta J&T Express sebagai official logistic partner.

Head of Products and Value-Added Services Visa Indonesia Dessy Masri mengatakan, pihaknya melihat masyarakat semakin memaknai lifestyle bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kualitas hidup.

"Untuk itu, Visa sebagai jaringan pembayaran global ingin terus berkolaborasi dengan mitra seperti OCBC untuk menghadirkan pengalaman yang relevan," ujarnya dalam keterangannya saat pra-event, Kamis (5/11).

Sementara itu, sebagai mitra logistik berbagai gaya hidup, Marketing Manager J&T Express, Albertus Stefan Purwanto, menegaskan, antusiasme luar biasa terhadap Disney Run Jakarta 2026 yang menyatukan masyarakat lintas generasi melalui olahraga.

"Keterlibatan kami dalam acara ini sejalan dengan semangat ‘Selalu Dekat, Selalu di Hati’ yang kami bawa. Kami juga antusias dapat menjadi bagian dari momen ini untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya pengalaman olahraga yang menyenangkan bagi keluarga," pungkasnya.

Editor: Ilham Safutra
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Disney Run Jakarta 2026olahraga keluargaOCBC Indonesiarunners

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