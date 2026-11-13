PSSI Terima Surat Permohonan KLB, Tampung Keluhan AFP dan Klub

JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Vivin Cahyani Sungkono menerima surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dari sejumlah klub dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

Para perwakilan anggota tersebut juga menyampaikan berbagai keluhan terkait tata kelola futsal nasional.

Penyerahan surat permohonan KLB berlangsung di GBK Arena, Jakarta, Jumat (13/11).

Baca Juga:Pertandingan Arema FC Lawan Persebaya Surabaya Digelar di Bali

Vivin ditemani anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSIMuhammad, hadir untuk menerima langsung perwakilan klub Pro Futsal League (PFL) dan AFP.

"Hari ini saya menerima perwakilan voters dari FFI yang telah menyerahkan surat permohonan Kongres Luar Biasa (KLB). Hadir bersama saya, dan ini suratnya diserahkan langsung kepada saya," kata Vivin.

"Semuanya lengkap. Ada 25 surat dari perwakilan asosiasi provinsi (AFP), kemudian sembilan klub Pro Futsal League dan enam klub Women Pro Futsal League. Jadi, total ada 40 surat dari voters," ujar Vivin di Jakarta, Jumat (13/11).

Baca Juga:Thomas Tuchel Bela Ben White dan Puji Gol Harry Kane usai Tekuk Timnas Kroasia

Vivin mengaku PSSI turut prihatin dengan dinamika yang belakangan terjadi di tubuh FFI.

Setelah menerima amanah sebagai Plt Ketua Umum FFI, dia berharap bisa membantu meredam polemik sekaligus mencari solusi terbaik bagi perkembangan futsal Indonesia.

"Saya menerima amanah untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua FFI atau Asosiasi Futsal Indonesia untuk memimpin sementara selama masa krisis ini. Semoga di bawah kepemimpinan saya, situasinya bisa menjadi lebih kondusif," tutur Vivin.

Sementara itu, para pemegang hak suara berharap permohonan KLB tersebut bisa menjadi momentum pembenahan tata kelola futsal nasional.

Salah satu keluhan yang disampaikan berkaitan dengan minimnya perhatian federasi terhadap pembinaan futsal di daerah.

Sekretaris Umum AFP Kalimantan Tengah Bobby D.W. Gandrung mengaku, sudah cukup lama merasakan kurangnya perhatian dan bantuan dari FFI.

Dia berharap perubahan kepengurusan nantinya turut membawa dampak positif bagi perkembangan futsal di daerah.

"Saya dari AFP Kalimantan Tengah. Kami sudah cukup lama merasakan tidak adanya perhatian dan bantuan dari FFI kepada daerah, terutama dalam proses pembinaan dan pemindahan pemain," ujar Bobby.

"Kami yang berada di daerah dan menjadi fondasi pembinaan harus mendapatkan perhatian. Futsal Indonesia sudah berkembang besar. Karena itu, pembinaan di daerah harus diperhatikan agar menjadi fondasi yang baik untuk masa depan," tambah dia.

Keluhan serupa juga disampaikan perwakilan klub Blacksteel Afdhal Umar.

Dia berharap KLB bisa menjadi jalan untuk memperbaiki tata kelola kompetisi, khususnya terkait subsidi klub dan hak siar.

"Terakhir, saat kongres biasa, saya sudah menegaskan bahwa harus ada perubahan, baik dari sisi subsidi maupun hak siar. Semakin ke sini, nilai industri futsal semakin meningkat. Owner kami juga berharap ada perubahan," ucap Afdhal.

Afdhal menegaskan bahwa permohonan KLB bukan ditujukan untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Dia hanya berharap kepengurusan baru nantinya mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi futsal Indonesia.

"Kami tidak ingin mengganggu siapa pun. Yang kami inginkan hanya perubahan dari federasi. Siapa pun yang nantinya memimpin, kami berharap ada kemajuan untuk futsal Indonesia," lanjut Afdhal.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Vivin menyebut PSSI akan memastikan keberlangsungan Timnas Futsal Indonesia dan kompetisi Pro Futsal League tetap terjaga.

Khusus untuk kompetisi, pihaknya berencana melakukan konsultasi dengan I.League.

Adapun terkait permohonan KLB, Vivin belum ingin berbicara lebih jauh mengenai langkah yang akan diambil PSSI.

Dia menyebut pihaknya akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal bersama para pemegang hak suara.