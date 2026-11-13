Vivin Cahyani Sungkono Pastikan Timnas Futsal Aman di Bawah BTN PSSI

JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Vivin Cahyani Sungkono memastikan dinamika yang terjadi dalam federasi tidak memengaruhi Timnas Futsal Indonesia.

Vivin Cahyani mengungkap seluruh kegiatan skuad Garuda akan diambil alih oleh Badan Tim Nasional (BTN) PSSI yang dipimpin Sumardji.

Penunjukan Vivin tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pada Kamis (12/11).

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Dia menggantikan posisi Michael Victor Sianipar hingga bergulirnya Kongres Luar Biasa (KLB) FFI.

Di tengah gejolak yang terjadi di tubuh FFI, nasib Timnas Futsal Indonesia menjadi salah satu perhatian utama PSSI.

Sebagai langkah konkret, Vivin memastikan pengelolaan Timnas Futsal Indonesia putra dan putri akan berada langsung di bawah Badan Tim Nasional (BTN) PSSI.

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“Untuk timnas sendiri, saya sudah komunikasi dengan Pak Sumardji, Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, bahwa kita take over untuk timnas futsal semuanya BTN yang urus,” ungkap Vivin kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (13/11).

Langkah itu diambil karena PSSI peduli dengan masa depan Timnas Futsal Indonesia. Terlebih, skuad putra dan putri telah menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional.

“Jadi para fans, suporter timnas, kita semua memikirkan nasib timnas. Kita enggak ingin bahwa semua achievement yang sudah dicapai, bahwa futsal Indonesia ada di 14 peringkat dunia ini terdampak oleh kegaduhan di federasinya,” terang Vivin Cahyani.

“Maka kami memutuskan untuk timnas akan diambil alih oleh Pak Mardji. Nanti bisa diwawancarai langsung Pak Mardji,” tambah Vivin.

Vivin menegaskan, PSSI tidak akan membeda-bedakan perlakuan terhadap cabang olahraga futsal.

Menurut dia, Timnas Futsal Indonesia akan mendapatkan fasilitas dan tata kelola yang sama seperti tim nasional sepak bola Indonesia.

“Sama seperti apa yang kita lakukan pada timnas senior dengan Coach John, dan timnas wanita di bawah Coach Allen, tentunya timnas futsal ini juga akan mendapatkan fasilitas yang sama, tata kelola yang sama, dan kami yakinkan bahwa futsal, timnas futsal akan baik-baik saja,” ucap Vivin Cahyani.

Wanita yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI itu meminta kepada para pencinta futsal Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan posisi pelatih Hector Souto dan Luis Estrela.

Vivin menegaskan PSSI tidak memiliki keinginan untuk mengganti kedua pelatih yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan futsal putra dan putri.

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