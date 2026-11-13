Plt Ketum FFI Vivin Cahyani Pastikan Posisi Hector Souto dan Luis Estrela Tetap Aman

JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Vivin Cahyani Sungkono memastikan posisi dua pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto dan Luis Estrela tetap aman di tengah gejolak yang terjadi di tubuh FFI.

Dia menegaskan PSSI tidak memiliki keinginan untuk mengganti kedua pelatih yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan futsal putra dan putri.

Hal itu Vivin ungkapkan setelah menerima perwakilan klub Pro Futsal League dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) di GBK Arena, Jumat (13/11).

Dalam kesempatan tersebut, dia menerima surat permohonan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dari sebanyak 40 pemegang hak suara atau voters dengan rincian 20 AFP, 9 klub PFL, dan 6 klub WPFL.

Mewakili PSSI, Vivin mengaku turut prihatin dengan kegaduhan yang terjadi dalam tubuh FFI.

Perempuan yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI itu berharap polemik yang sedang berkembang bisa segera mereda sehingga organisasi dapat kembali berjalan dengan kondusif.

Baca Juga:Dua Lagi Anggota Komite Eksekutif AFI Mengundurkan Diri

“Tentunya saya, mewakili Ketua Umum yang menerima mereka, kami semua prihatin atas apa yang terjadi di FFI, dan kami kemarin juga sudah memikirkan langkah-langkah apa yang bisa diambil supaya semua kegaduhan ini berhenti,” kata Vivin kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (13/11).

“Jadi saya menerima amanah untuk menjadi Plt. Ketua FFI atau Asosiasi Futsal Indonesia untuk memimpin sementara selama masa-masa krisis ini, dan semoga di bawah kepemimpinan saya semua bisa menjadi landai, kita cari solusi apa yang terbaik untuk kemajuan futsal Indonesia, baik itu dari sisi timnas,” sambung dia.

Vivin menegaskan, PSSI tidak akan membeda-bedakan perlakuan terhadap cabang olahraga futsal.

Menurut dia, Timnas Futsal Indonesia akan mendapatkan fasilitas dan tata kelola yang sama seperti tim nasional sepak bola Indonesia.

“Sama seperti apa yang kita lakukan pada timnas senior dengan Coach John, dan timnas wanita di bawah Coach Allen, tentunya timnas futsal ini juga akan mendapatkan fasilitas yang sama, tata kelola yang sama, dan kami yakinkan bahwa futsal, timnas futsal akan baik-baik saja,” terang Vivin.

Vivin juga meminta para pencinta futsal Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan posisi Hector Souto dan Luis Estrela.

Dia memastikan kedua pelatih tersebut tetap mendapat kepercayaan untuk menangani Timnas Futsal Putra putra dan putri.

“Terutama untuk para pendukung coach tim nasional Coach Hector, Coach Luis Estrella, kami dari PSSI tidak ada keinginan untuk mengganti pelatih kepala,” ungkap Vivin.

“Kami tahu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pelatih kepala selama beberapa tahun terakhir membuat timnas menjadi saat ini menjadi bagus, tertata, bersaing di level regional maupun internasional. Itu hal yang harus diapresiasi setinggi-tingginya,” tambah Vivin.

Lebih lanjut, Vivin menyebut Timnas Futsal Indonesia menjadi salah satu prioritas utama PSSI di tengah situasi yang terjadi di tubuh federasi.

Dia mengeklaim tim nasional putra maupun putri kini berada di bawah pengelolaan Badan Tim Nasional (BTN) PSSI.

“Untuk itu, hal terpenting dan paling urgent yang kami lakukan adalah penyelamatan timnas. Jadi timnas sekarang sudah ada di tangan yang pas dan tata kelola yang baik di bawah Badan Tim Nasional,” tandas Vivin.

PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketum FFI pada Kamis (12/11). Posisinya digantikan sementara oleh Vivin hingga bergulirnya KLB FFI.