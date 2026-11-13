Mendadak Dicopot dari Ketum FFI, Michael Sianipar: Kami Hanya Ikan Kecil di Antara Ikan Besar!

JawaPos.com - Michael Sianipar angkat bicara setelah mendadak dicopot dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI). Ia mengaku ada kekuatan besar yang bergerak di tengah dinamika organisasi futsal Indonesia hingga membuat kepengurusan yang dipimpinnya sejak 2024 harus berakhir.

PSSI resmi memberhentikan Michael dari jabatan tersebut pada Kamis (12/11/2026). Keputusan itu tertuang dalam secarik Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan PSSI dan ditandatangi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Sebagai pengganti Michael, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI. Penunjukan tersebut sekaligus menjadi langkah PSSI untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di tubuh federasi futsal hingga Kongres Luar Biasa (KLB) FFI.

Merespons keputusan tersebut, Michael menegaskan bahwa futsal Indonesia bukan milik pribadi, individu, maupun institusi tertentu. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para pecinta futsal Indonesia yang selama ini telah memberikan dukungan.

"Kedua, kepada rekan-rekan yang masih ingin melanjutkan Transformasi Futsal. Dua tahun terakhir banyak prestasi yang kami raih bersama, banyak proses yang sudah kami jalankan," ujar Michael dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Michael mengakui saat ini tengah terjadi dinamika di tubuh federasi futsal Indonesia. Bahkan, dia menyebut ada kekuatan besar yang bergerak dan mengganggu organisasi yang selama ini dipimpinnya.

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"Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan Futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama,” lanjutnya.

Penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI didasari sejumlah pertimbangan. Salah satunya, PSSI mengklaim telah menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan KLB FFI.

Puluhan surat tersebut terdiri dari 20 permohonan yang berasal dari klub anggota dan 28 lainnya disampaikan oleh Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Jumlah itu disebut telah memenuhi persyaratan untuk menggelar KLB sesuai ketentuan organisasi.

Michael turut menyampaikan pesan kepada para pengurus futsal di tingkat provinsi dan daerah, termasuk pemilik klub serta akademi. Dia mengingatkan masih banyak cita-cita bersama yang perlu diperjuangkan melalui proses pembenahan organisasi.

"Kepada para pengurus provinsi dan daerah, serta pemilik klub maupun akademi, masih banyak impian kita bersama. Tentu tidak ada organisasi yang sempurna. Aspirasi untuk perbaikan sangat penting, dan kita akan perbaiki bersama," ucap Michael.

Michael juga meminta seluruh pihak agar menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan organisasi. Dia berharap para pengurus tidak mudah terpengaruh tekanan maupun hasutan di tengah polemik yang sedang berlangsung.

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"Jangan mudah tergoda dan terhasut. Bagi yang mendapatkan tekanan besar dari berbagai pihak, kami bersimpati dan berharap kita semua kuat untuk menjaga keutuhan dan kesinambungan FFI," ungkapnya.

Tak hanya kepada para pengurus daerah, Michael juga menyampaikan pesan khusus kepada jajaran pimpinan PSSI. Dia meminta federasi sepak bola nasional tersebut bersikap objektif dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tubuh futsal Indonesia.

“Kepada Pimpinan PSSI, agar dapat bertindak objektif dengan amanah jabatannya. Futsal adalah bagian dari keluarga besar sepak bola yang harus dihormati kedudukannya," terangnya.

Michael menegaskan FFI terbuka untuk memberikan penjelasan kepada PSSI terkait persoalan yang tengah berkembang. Dia berharap penyelesaian polemik tersebut dilakukan secara objektif dengan tetap menghormati kedudukan hukum dan keberadaan federasi futsal.