Usai Dimakzulkan, Michael Sianipar Minta PSSI Tak Ambil Kebijakan Berdasarkan Kepentingan Sesaat

JawaPos.com - Michael Victor Sianipar angkat bicara setelah diberhentikan PSSI dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI). Michael berpesan kepada federasi agar melihat polemik tersebut secara objektif dan tidak mengambil keputusan karena kepentingan sesaat.

Michael dicopot dari jabatannya per Kamis (12/11/2026). Pria berusia 35 tahun itu dilengserkan dari jabatannya melalui Surat Keputusan (SK) PSSI yang ditandatangani Ketum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Dalam SK tersebut, PSSI menjelaskan pihaknya telah menerima surat permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) dari 48 anggota sah pemilik suara. Ke-48 surat permohonan yang masuk ke PSSI berasal dari 20 anggota klub dan 28 asosiasi futsal provinsi.

Permohonan tersebut dianggap telah memenuhi syarat untuk menggelar KLB. Agar roda organisasi tetap berjalan, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI hingga pelaksanaan KLB FFI digelar.

Menanggapi dinamika yang terjadi, Michael menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh PSSI. Karena bagaimanapun, FFI berada di bawah naungan dari PSSI.

“Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada para pimpinan PSSI. Kepada Bapak Erick Thohir yang saya hormati, kepada Bapak Yunus Nusi yang saya juga hormati,” kata Michael dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

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“Sampai dengan hari ini saya masih punya keyakinan kuat bahwa futsal adalah bagian dari keluarga besar sepak bola. Termasuk di Indonesia. Itu adalah tekad yang kami terus perjuangkan,” sambungnya.

Namun, Michael mengingatkan para petinggi PSSI agar tetap objektif dalam mengambil keputusan. Menurut dia, setiap kebijakan yang diambil federasi harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yakni masa depan futsal Indonesia, bukan kepentingan sesaat.

“Tapi saya perlu sampaikan kepada para pimpinan PSSI bahwa jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu sementara. Saya berharap pimpinan PSSI bisa melihat secara objektif, mengambil kebijakan bukan karena kepentingan sesaat tapi demi kepentingan yang lebih besar,” tegas Michael.

Lebih lanjut, Michael menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan secara terperinci kepada PSSI jika diperlukan. Dia berharap seluruh pihak dapat mengetahui fakta sebenarnya di balik dinamika yang tengah terjadi di tubuh FFI.

“Dan saya berharap jika memang ada hal-hal yang dirasa perlu untuk saya klarifikasi, panggil saya. Saya siap dipanggil, menjelaskan apapun pertanyaan dari A sampai Z secara terbuka panggil saya. Tapi saya juga minta agar kita menghargai federasi futsal sebagai satu entitas di dalam keluarga besar tersebut. Tapi kami juga punya aturan di dalamnya, kami juga punya legalitas yang memberikan posisi kami pada hari ini yang juga perlu dihormati,” terang Michael.

Michael juga menyampaikan rencananya untuk kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Setibanya di Tanah Air, dia berharap dapat bertemu dengan berbagai pihak untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus membantu menyelesaikan polemik yang terjadi.