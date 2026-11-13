Hadapi Luis Gurule di UFC 334, Bilal Hasan Siap Raih Kemenangan Kedua

JawaPos.com - Petarung Indonesia kelahiran Amerika Serikat Bilal Hasan siap meraih kemenangan keduanya saat menghadapi Luis Gurule di Ultimate Fighting Championship (UFC) 334, Sabtu (14/11), di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat.

"Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk masuk ke divisi kelas terbang," kata Bilal Hasan dalam laman resmi UFC yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Pendatang baru kelas terbang (56,7 kg) itu telah menunjukkan sekilas tentang gaya bertarungnya yang spektakuler kepada penggemar UFC. Setelah delapan pertarungan beruntun di olahraga seni bela diri campuran atau mixed martial arts (MMA), Bilal mendapat kesempatan bertarung di Dana White's Contender series pada awal 2026.

Kemenangan knockout (KO) dalam 45 detik atas Mridul Saikia di Meta APEX mengantarkannya mendapatkan kontrak UFC pertamanya. Pada debutnya di UFC Shanghai, petarung berusia 25 tahun itu kembali mencetak KO atas wakil Peru Nilson Rojas.

Kini, Bilal bersiap untuk pertarungan keduanya menghadapi Gurule asal Amerika Serikat pada laga pembuka UFC 334.

Ia menjelaskan bahwa setelah memulihkan kondisinya dari pertarungan sebelumnya, UFC datang dengan tawaran dan pihaknya menerima tawaran pertarungan itu sebagai pembuka kartu utama untuk salah satu pertarungan terbesar tahun ini.

Baca Juga:Kemenangan Terpanjang dalam Sejarah UFC

"Ini baru pertarungan UFC kedua saya, tetapi saya merasa sangat nyaman, seperti saya memang ditakdirkan untuk berada di sini, dan membuka kartu utama sekali lagi," katanya.

Bilal mengatakan pertarungan mendatang adalah saat yang paling menarik baginya dan waktu yang tepat untuk masuk ke persaingan kelas terbang.

Meski demikian, ia mengaku juga memiliki target lain setelah mencapai target memenangkan duel melawan Gurule.