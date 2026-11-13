Alasan PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum FFI

JawaPos.com - PSSI memiliki alasan tersendiri menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI). Keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus menindaklanjuti desakan anggota yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Penunjukan Vivin tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Langkah tersebut tidak terlepas dari masuknya 48 surat permohonan penyelenggaraan KLB kepada PSSI. Sebanyak 20 surat berasal dari klub anggota, sedangkan 28 surat lainnya disampaikan oleh Asosiasi Futsal Provinsi.

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Jumlah permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal dua pertiga dari keseluruhan anggota yang memiliki hak suara. Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FFI.

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, PSSI menilai aspirasi anggota untuk menggelar KLB memiliki dasar organisasi yang sah. Karena itu, permohonan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Nantinya, KLB menjadi forum bagi para anggota untuk menentukan kepemimpinan baru FFI. Proses pemilihan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan organisasi.

Dalam keterangannya, Vivin diberikan mandat untuk menjalankan roda organisasi selama masa transisi kepemimpinan. Dia juga bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas federasi tetap berjalan sesuai ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, Vivin juga mendapat tugas untuk mempersiapkan sekaligus menyelenggarakan KLB Pemilihan AFI/FFI. Dengan demikian, penunjukan Plt tersebut menjadi bagian dari upaya PSSI memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan sesuai aturan.

PSSI menegaskan bahwa keputusan menunjuk Vivin bukan merupakan bentuk pengambilalihan hak anggota dalam menentukan pemimpin federasi. Sebaliknya, langkah tersebut diambil untuk menjamin proses transisi organisasi berlangsung secara tertib.

Dalam keputusan yang sama, PSSI juga menyatakan bahwa Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tidak berlaku lagi. Adapun masa tugas Vivin sebagai Plt Ketua AFI/FFI dimulai pada 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru melalui mekanisme organisasi.

PSSI menilai dinamika kepengurusan tidak boleh sampai menghambat perkembangan futsal Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas organisasi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengambil keputusan tersebut.

Keberlangsungan program pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, hingga pengembangan futsal di daerah harus tetap berjalan. Begitu pula dengan persiapan tim nasional yang harus tetap menjadi prioritas.