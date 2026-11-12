Valentino Rossi Takut Putrinya Lahir di Tanggal yang Sama dengan Marc Marquez!

JawaPos.com - Legenda MotoGP Valentino Rossi mengungkapkan dirinya sempat berharap putri pertamanya Giulietta tidak lahir pada tanggal yang sama dengan Marc Marquez.

Mantan pembalap asal Italia itu bahkan mengaku pernah meminta pasangannya Francesca Sofia Novello untuk menunda persalinan selama 24 jam demi menghindari kemungkinan itu.

Cerita itu disampaikan Rossi saat menjadi bintang tamu dalam program Deejay Chiama Italia di Radio Deejay.

Dalam kesempatan itu, Rossi bercerita mengenai putrinya yang berpeluang memiliki tanggal lahir yang sama dengan rivalnya di MotoGP. “Ada kemungkinan suatu hari Giulietta bisa lahir pada hari yang sama dengan Marquez,” ujar Rossi.

Salah satu pembawa acara, Nicola Savino, lantas berseloroh membayangkan bagaimana reaksi publik jika putri Rossi benar-benar lahir di tanggal yang sama dengan Marquez. Rossi pun menceritakan permintaannya kepada Francesca Sofia Novello menjelang persalinan.

Dengan nada bercanda, Rossi mengaku meminta pasangannya untuk tidak terburu-buru melahirkan. “Saya bilang kepadanya agar tidak memberi saya kejutan buruk. Tetap tenang, jangan bergerak. Rapatkan kaki karena kita hanya perlu bertahan selama 24 jam,” kata Rossi dikutip dari DAZN.

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Pada akhirnya, Giulietta lahir pada 4 Maret 2022, terpaut cukup jauh dari ulang tahun Marc Marquez yang jatuh pada 17 Februari. Kekhawatiran Rossi pun tidak menjadi kenyataan.

Cerita itu spontan mengingatkan penggemar pada rivalitas sengit antara Valentino Rossi dan Marc Marquez, terutama memori panas dari musim 2015 yang menjadi salah satu periode paling kontroversial dalam sejarah MotoGP.

Rossi sendiri merupakan salah satu pebalap tersukses dalam sejarah balap motor. Sepanjang kariernya, pembalap berjuluk The Doctor itu berhasil mengoleksi sembilan gelar juara dunia, termasuk tujuh gelar di kelas premier. Rossi berkompetisi selama lebih dari dua dekade dan terlibat dalam berbagai persaingan ikonik dengan para pebalap papan atas.