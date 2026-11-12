Erick Thohir Angkat Bicara Soal Pencoretan Cabor Olimpiade di SEA Games Malaysia 2027

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, angkat bicara terkait pencoretan sejumlah cabang olahraga (cabor) Olimpiade dari daftar pertandingan SEA Games 2027 Malaysia.

Dia menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan semangat sportivitas dan perjuangan atlet-atlet Asia Tenggara yang telah mengukir prestasi di level dunia.

Erick bahkan menyebut tidak dipertandingkannya sejumlah cabor Olimpiade di SEA Games 2027 sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan para atlet. Sebab, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara telah memiliki atlet yang mampu meraih prestasi membanggakan di ajang Olimpiade.

Dia mencontohkan keberhasilan Filipina melalui Carlos Yulo yang berhasil menyabet dua medali emas pada Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, Indonesia juga memiliki sederet atlet peraih medali emas Olimpiade, yakni Rizky Juniansyah dari cabang angkat besi dan Veddriq Leonardo dari panjat tebing.

“Menyedihkan. Olahraga mendidik kita untuk sportivitas. Kita sebagai negara tetangga tentu harus mendukung perkembangan olahraga secara regional, dan kita sudah sampaikan bahwa sekarang banyak sekali juara-juara dari negara-negara Asia Tenggara sudah menjadi juara Olimpiade. Filipina, ada dua medali emas terakhir dari senam. Ya, Thailand dari taekwondo, Vietnam dari menembak. Indonesia, panjat tebing dan angkat besi. Jadi, kita ada juara-juara yang sudah selevel dunia," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (12/11).

"Artinya, kalau cabang-cabang Olimpiade ini tidak dipertandingkan, sama juga kita mengkhianati perjuangan para atlet yang sudah mengibarkan bendera untuk masing-masing negara. Itu konteksnya. Dan saya sudah mendengar tentu masukan dari NOC. Saya juga mendengar dari cabor-cabor yang sudah menginformasikan saya secara langsung," lanjutnya.

Sebagai informasi, SEA Games 2027 Malaysia hanya akan mempertandingkan 473 nomor dari 43 cabor. Jumlah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan SEA Games Thailand 2025 yang melombakan 573 nomor dari 50 cabor.

Beberapa cabor Olimpiade yang tidak masuk dalam daftar pertandingan di antaranya panjat tebing, dayung, dan voli pantai. Selain itu, bulu tangkis nomor beregu juga tidak dipertandingkan, padahal cabor-cabor tersebut selama ini menjadi salah satu lumbung medali emas bagi Indonesia.

Erick mengaku telah mengambil langkah awal dengan melayangkan surat kepada Menteri Olahraga Malaysia, Mohammed Taufiq Johari. Melalui surat tersebut, dia meminta penjelasan sekaligus komitmen Malaysia terkait keputusan pencoretan sejumlah cabor Olimpiade dari SEA Games 2027.

"Ya, saya sebagai Menpora akan mulai melakukan langkah-langkah sport diplomacy. Satu, saya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Olahraga Malaysia, yang saya minta penjelasan dan komitmen, apakah kita sebagai negara Asia Tenggara masih saling menghormati yang namanya fairness dan sportivitas?" ucap Erick.

Selain mengirimkan surat, Erick memastikan Kemenpora akan menempuh jalur diplomasi olahraga untuk memperjuangkan agar sejumlah cabor tersebut kembali dipertandingkan. Dia juga berharap Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) dapat bergerak bersama Kemenpora dalam menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak penyelenggara.