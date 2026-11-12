Mirra Andreeva Amankan Tiket Semifinal WTA Finals Usai Hancurkan Aryna Sabalenka 2 Set Langsung

JawaPos.com – Petenis peringkat ketiga dunia, Mirra Andreeva, berhasil memastikan tempat di semifinal WTA Finals setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertandingan dua set langsung dengan skor 6-4 dan 6-0.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (12/11), Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan petenis asal Rusia itu menjadi juara Grup 2 setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun.

Sementara itu, Sabalenka yang menempati peringkat kedua dunia harus menerima kekalahan telak dan kini terancam gagal melangkah ke babak empat besar.

Pertandingan awalnya berlangsung ketat setelah Sabalenka berhasil mematahkan servis Andreeva pada gim keempat set pertama untuk unggul 3-1.

Namun, Andreeva mampu bangkit dengan merebut tiga gim secara beruntun sebelum menyamakan kedudukan dan kembali mematahkan servis lawannya untuk mengamankan set pembuka dengan skor 6-4.

Memasuki set kedua, petenis berusia 19 tahun tersebut semakin mendominasi permainan dengan memanfaatkan sejumlah kesalahan Sabalenka hingga unggul 3-0 dan menutup pertandingan dengan kemenangan sempurna 6-0.

Keberhasilan Andreeva melaju ke semifinal juga tidak terlepas dari hasil pertandingan grup lainnya setelah Elina Svitolina mengalahkan Karolina Muchova dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-2.

Kekalahan tersebut membuat Muchova tersingkir dari persaingan semifinal, sedangkan Svitolina masih berpeluang melaju dan akan menghadapi Sabalenka pada pertandingan terakhir Grup 2, Jumat.

Andreeva mengaku sangat bahagia dengan pencapaiannya dan merasa masih memiliki energi untuk menjalani pertandingan berikutnya setelah memastikan tiket semifinal dalam debutnya di WTA Finals.