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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 13 November 2026 | 01.30 WIB

Marco Bezzecchi Ungkap Faktor Penghambat Perjuangannya Kejar Gelar MotoGP 2026

Marco Bezzecchi (Crash) - Image

Marco Bezzecchi (Crash)

JawaPos.com – Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, mengakui bahwa kemampuan balapan sprint masih menjadi kelemahan terbesarnya sepanjang kompetisi MotoGP 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (12/11), Meski berhasil mencatatkan enam kemenangan grand prix, pembalap asal Italia tersebut belum pernah meraih kemenangan dalam sesi sprint sehingga kehilangan kesempatan mengumpulkan poin penting untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

Bezzecchi menilai musim ini tetap berjalan fantastis, meskipun sejumlah insiden, cedera, dan kesalahan kecil sempat menghambat konsistensi penampilannya.

Pada awal musim, Bezzecchi sempat menjadi salah satu kandidat terkuat juara dunia setelah memenangkan empat grand prix dalam tujuh seri pertama.

Namun, performanya mengalami penurunan akibat sejumlah insiden sejak Grand Prix Hungaria hingga Jerman sehingga kini tertinggal 74 poin dari Marc Marquez dalam klasemen sementara.

Berbeda dengan Bezzecchi, Marquez tampil lebih konsisten dengan mengoleksi 10 kemenangan sprint dan tujuh kemenangan balapan utama, sedangkan Bezzecchi belum berhasil meraih kemenangan dalam sesi sprint meskipun sudah tujuh kali naik podium.

Bezzecchi mengakui masih perlu memperbaiki sejumlah aspek teknis dan mengurangi kesalahan kecil yang kerap terjadi selama balapan sprint.

Bezzecchi  menegaskan tidak ingin menghilangkan format sprint dari kalender MotoGP, melainkan menjadikannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman berkompetisi.

Dengan empat seri tersisa, Bezzecchi masih memiliki peluang matematis untuk merebut gelar juara dunia, tetapi harus memenangkan seluruh balapan tersisa dan berharap Marquez gagal memperoleh tambahan poin.

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Editor: Novia Tri Astuti
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motogpMarco Bezzecchigelar

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