Mundurnya Elena Rybakina dari WTA Finals Picu Kekhawatiran Baru soal Padatnya Jadwal Turnamen Tenis

JawaPos.com – Asosiasi Pemain Tenis Profesional (PTPA) kembali menyuarakan kekhawatiran mengenai padatnya jadwal pertandingan yang dinilai berdampak terhadap kondisi fisik para atlet setelah Elena Rybakina memutuskan mundur dari WTA Finals 2026.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (12/11), Petenis asal Kazakhstan tersebut sebelumnya mengumumkan tidak berada dalam kondisi fisik yang memadai untuk mengikuti turnamen penutup musim, sementara pihak penyelenggara menyebut penyakit virus sebagai alasan pengunduran dirinya.

Melalui unggahan di media sosial pada Senin, PTPA menegaskan bahwa kondisi tubuh Rybakina yang sudah kelelahan menjadi gambaran nyata mengenai beratnya beban kompetisi sepanjang musim.

PTPA menilai para pemain seharusnya tidak menghadapi turnamen besar dalam kondisi fisik yang terkuras setelah menjalani rangkaian pertandingan sepanjang tahun.

Rybakina sendiri berhasil menutup musim 2026 dengan koleksi dua gelar Grand Slam dan empat gelar secara keseluruhan, tetapi sebelumnya juga mengundurkan diri dari perempat final turnamen Tokyo akibat cedera leher.

Organisasi tersebut pun terus mendorong perubahan kalender kompetisi agar para atlet memperoleh waktu pemulihan yang memadai dan mampu menyelesaikan musim tanpa mengalami kelelahan berlebihan.

Persoalan padatnya jadwal pertandingan juga menjadi perhatian di sektor tenis putra setelah petenis Amerika Serikat, Taylor Fritz, mengungkapkan terbatasnya waktu istirahat selama musim kompetisi.

Rybakina menilai jeda antarmusim yang hanya berlangsung sekitar satu bulan membuat pemain kesulitan memulihkan kondisi fisik sekaligus mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya.

Sementara itu, ATP menyatakan para pemain tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan jadwal pertandingan dan pihaknya terus mengupayakan sistem insentif agar jumlah kompetisi yang diikuti atlet tetap sesuai dengan kemampuan mereka.