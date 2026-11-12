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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 13 November 2026 | 01.17 WIB

Pecco Bagnaia Hadapi Proses Pemulihan Akibat Insiden Crash MotoGP Sprint Qatar 2026

Pecco Bagnaia (Crash) - Image

Pecco Bagnaia (Crash)

JawaPos.com – Ducati memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Francesco Bagnaia atau Pecco Bagnaia setelah menjalani operasi akibat kecelakaan mengerikan pada sesi sprint Grand Prix MotoGP Qatar.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (12/11), Pembalap asal Italia tersebut berhasil menjalani operasi di Turin pada Selasa untuk memperbaiki dua patah tulang metatarsal keempat dan kelima pada kaki kanannya.

Pihak Ducati memastikan prosedur medis yang dilakukan oleh tim dokter di Klinik Humanitas Cellini tersebut berjalan sukses dan Bagnaia kini akan memulai proses rehabilitasi.

Kecelakaan tersebut terjadi pada lap pembuka sprint di Sirkuit Lusail ketika Fermin Aldeguer dari tim Gresini mengalami pengereman terlalu keras di tikungan terakhir hingga membuat Bagnaia terlempar dari motor Ducati pabrikannya.

Insiden tersebut membuat Bagnaia harus dievakuasi menggunakan tandu dan perlombaan sempat dihentikan melalui pengibaran bendera merah.

Akibat cedera yang dialaminya, juara dunia dua kali itu dipastikan tidak dapat mengikuti balapan utama Grand Prix Qatar, sementara Ducati belum menetapkan jadwal pasti kepulangannya ke lintasan karena masih menunggu perkembangan pemulihan.

Sebelum mengalami kecelakaan, Bagnaia sebenarnya menunjukkan perkembangan positif sepanjang akhir pekan setelah berhasil menembus Q2 dan menempati posisi kelima dalam sesi kualifikasi.

Bagnaia bahkan sempat berada di posisi podium pada awal sprint sebelum insiden dengan Aldeguer mengakhiri peluangnya menyelesaikan perlombaan.

Melalui unggahan di media sosial, Bagnaia menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukungnya sekaligus berusaha mengambil sisi positif dari akhir pekan tersebut, meskipun cedera ini menjadi pukulan berat menjelang dua balapan terakhirnya bersama Ducati sebelum pindah ke Aprilia.

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Editor: Novia Tri Astuti
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Tags

motogpPecco Bagnaiapemulihan

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