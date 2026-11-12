Alwi Siap Perang Saudara Lawan Ubed di Kumamoto Masters 2026

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengakhiri drama panjang melawan tunggal tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto lewat rubber gim 21-13, 6-21, 21-11 dalam babak 16 besar Kumamoto Masters 2026 yang berlangsung di Kumamoto, Kamis.

Alwi mengaku bahwa dalam pertandingan kali ini masih mempunyai kendala terutama dengan faktor lapangan berangin.

"Hari ini lebih ada faktor menang dan kalah angin jadi gim kedua cukup capek, banyak rugi di posisi menang anginnya. Setelah tertinggal jauh, saya coba irit tenaga untuk kembali fokus ke gim penentuan," ujar Alwi dikutip dari PBSI.

"Dengan kondisi seperti ini memang harus punya trik, harus cerdik membaca situasi karena di lapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang kami mau," imbuh tunggal unggulan keenam dalam turnamen ini.

Kemenangan ini kian memperpanjang catatan rekor pertemuan Alwi atas Kenta menjadi total empat kemenangan beruntun.

Terakhir kali pebulu tangkis peringkat sepuluh dunia tersebut kalah dari Kenta adalah di Thailand Open 2025 pada 15 Maret 2025.

Selanjutnya di babak perempat final, Alwi akan bersua rekan senegaranya Moh Zaki Ubaidillah.

Ubed, sapaan akrabnya, melangkah ke perempat final setelah membungkam tunggal unggulan pertama asal Perancis Christo Popov.