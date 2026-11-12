Bungkam Christo Popov, Ubed Kian Pede di Kumamoto Masters 2026

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah atau yang kerap disapa Ubed kian percaya diri setelah membungkam tunggal Prancis Christo Popov.

Dalam pertandingan babak 16 besar Kumamoto Masters 2026 yang berlangsung di Kumamoto, Kamis, Ubed menghajar Popov lewat dua gim langsung 21-15, 21-19.

"Kemenangan atas pemain nomor satu dunia pastinya tidak mudah, semoga ini bisa menambah kepercayaan diri saya ke pertandingan-pertandingan selanjutnya," ujar Ubed dikutip dari PBSI.

Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana bagi Ubed atas tunggal peringkat satu dunia tersebut.

Sebelumnya dalam dua pertemuan terakhir, Ubed harus mengakui ketangguhan Popov.

"Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan hari ini dan sesuai yang saya rencanakan dari awal. Saya belajar dari dua pertemuan sebelumnya lawan dia, belajar juga dari sering nonton video permainan dia," ungkap Ubed mengenai kunci kemenangannya dalam pertandingan ini.

Ubed mengatakan bahwa strateginya dalam pertandingan itu adalah mencoba untuk meningkatkan tempo permainan saat tertinggal dan strategi itu membuahkan hasil yang bisa memojokkan unggulan pertama dalam turnamen ini.

"Saya tambah kecepatan saya dan kontrol permainan depan, lebih agresif juga untuk menyerang," ujar Ubed.