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Penulis: Antara
Kamis, 12 November 2026 | 20.57 WIB

Ditekuk Yuta/Maya, Amri/Nita Akui Sulit Kembangkan Permainan

Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah kala bersua ganda Jepang Yuta Watanabe/Maya Taguchi dalam babak 16 besar Kumamoto Masters 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Kumamoto, Kamis (12/11/2026). ANTARA/HO-PBSI - Image

Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah kala bersua ganda Jepang Yuta Watanabe/Maya Taguchi dalam babak 16 besar Kumamoto Masters 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Kumamoto, Kamis (12/11/2026). ANTARA/HO-PBSI

JawaPos.com - Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mengakui kesulitan mengembangkan permainan kala bersua ganda Jepang Yuta Watanabe/Maya Taguchi dalam babak 16 besar Kumamoto Masters 2026.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Kumamoto, Kamis, Amri/Nita takluk atas Yuta/Maya lewat rubber gim 17-21, 21-11, 8-21.

"Dibandingkan pertemuan terakhir, tadi terutama di gim ketiga, Taguchi benar-benar tidak mau mengangkat bola. Terus kami merasa netting kami sudah tipis banget dan ekspektasinya jadi poin, dia nekat untuk mengembalikannya dengan netting lagi," ungkap Nita dikutip dari PBSI.

Senada dengan Nita, Amri mengakui bahwa dalam pertandingan kali ini cukup sulit menerapkan pola permainan terlebih situasi lapangan yang berangin.

"Menang-kalah angin yang tiba-tiba ada di lapangan juga membuat kami terlambat mengantisipasi. Ketika kami sadar dan mau mencoba mengubah pola, keyakinan kami sudah berkurang dan lawan kepercayaan dirinya semakin bertambah. Akibatnya mereka jadi semua mainnya," ujar Amri.

Ini menjadi kekalahan perdana Amri/Nita kala bersua Yuta/Maya.

Dalam pertemuan sebelumnya, Amri/Nita mampu membungkam Yuta/Maya lewat rubber gim pada Asian Games 2026.

Editor: Banu Adikara
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Tags

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwahkumamoto masters 2026Yuta Watanabe/Maya Taguchi

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