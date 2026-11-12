Steph Curry Cedera, Tren Positif Warriors Terhenti di Tangan Rockets

JawaPos.com - Houston Rockets menghentikan delapan kemenangan beruntun Golden State Warriors setelah Stephen Curry meninggalkan pertandingan lebih awal akibat cedera perut kanan dalam kemenangan 115-108 di Houston.

Dalam pertandingan NBA di Houston, Rabu malam waktu setempat, Curry hanya bermain pada kuarter pertama sebelum akhirnya tidak dapat melanjutkan pertandingan. Bintang Warriors itu mengalami nyeri pada bagian perut kanan dan tidak kembali ke lapangan.

Curry yang sebelum pertandingan menempati peringkat kedua pencetak angka terbanyak NBA dengan rata-rata 30,6 poin per pertandingan, hanya sempat menyumbangkan tiga poin selama bermain 5 menit 35 detik.

Absennya Curry menjadi pukulan bagi Warriors yang sedang membangun tren positif. Tanpa pemain andalannya tersebut, Golden State mengandalkan rookie Yaxel Lendeborg yang mencetak 25 poin dan 10 rebound, serta Brandin Podziemski dengan 22 poin.

Di kubu Houston, Kevin Durant memimpin perolehan angka dengan 20 poin. Alperen Sengun dan Amen Thompson masing-masing menyumbangkan 19 poin untuk membantu Rockets mengakhiri tren kemenangan Warriors yang merupakan catatan terpanjang mereka sejak 2022.

Warriors sebenarnya sempat menjaga persaingan hingga kuarter keempat. Setelah tertinggal sembilan poin pada awal periode tersebut, tembakan tiga angka Georges Niang dan De'Anthony Melton memangkas jarak menjadi 85-88 dengan sekitar 10 menit tersisa. Namun, Rockets segera merespons melalui delapan poin beruntun.

Aksi dunk alley-oop Thompson dan dua tembakan tiga angka berturut-turut dari Reed Sheppard membawa Houston unggul 96-85 ketika pertandingan menyisakan kurang dari sembilan menit.​​​​​​​

Golden State sempat memperkecil ketertinggalan melalui laju enam poin, termasuk tembakan empat angka Podziemski. Akan tetapi, tembakan tiga angka beruntun Sheppard dan Fred VanVleet kembali membuat Rockets menjauh dengan keunggulan 102-91.

Pertandingan juga diwarnai insiden pada akhir kuarter ketiga ketika pemain Houston Marcus Smart diusir dari lapangan setelah memukul pemain Warriors Charles Bassey. Wasit meninjau insiden tersebut dan menjatuhkan pelanggaran Flagrant 2 kepada Smart.

Kekalahan ini membuat Warriors gagal mempertahankan tren delapan kemenangan beruntun. Mereka juga mencetak angka jauh di bawah rata-rata musim ini yang mencapai 120,4 poin per pertandingan.