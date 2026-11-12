Lakers Hajar Bucks 123-112, Raih Kemenangan 7 Kali Beruntun

JawaPos.com - Los Angeles Lakers memperpanjang tren kemenangan menjadi tujuh pertandingan beruntun setelah mengalahkan Milwaukee Bucks 123-112 berkat kontribusi besar Luka Doncic, Sandro Mamukelashvili, dan Austin Reaves.

Mengutip laman resmi NBA, laga yang berlangsung di Milwaukee, Rabu malam waktu setempat atau Kamis WIB, Doncic memimpin Lakers dengan 32 poin, sedangkan Mamukelashvili menyumbang 23 poin dan Reaves menambahkan 18 poin.

Mamukelashvili menyamai catatan poin tertinggi musim ini yang sebelumnya dia bukukan saat menghadapi Atlanta pada Senin. Sementara itu, Reaves kembali bermain setelah absen pada pertandingan Senin karena sakit.

Walker Kessler turut memberikan kontribusi melalui 10 poin dan 11 rebound, sedangkan Collin Sexton menambahkan 10 poin untuk Lakers yang kini mengoleksi rekor terbaik liga dan memuncaki papan klasemen Wilayah Barat, yakni 11 kemenangan dan dua kekalahan.

Di kubu Milwaukee, Tyler Herro menjadi pencetak angka terbanyak dengan 25 poin dan tujuh assist. Jaime Jaquez Jr. juga tampil produktif dengan membukukan 23 poin yang menjadi catatan tertinggi sepanjang musim ini.​​​​​​​

Bucks sempat unggul 7-2 pada awal pertandingan, tetapi Lakers segera membalas melalui laju sembilan poin tanpa balas untuk mengambil alih keunggulan. Milwaukee kemudian memperkecil selisih menjadi 28-30 pada akhir kuarter pertama.

Lakers memperlebar jarak pada akhir kuarter kedua untuk menutup paruh pertama dengan keunggulan 61-50. Meski Doncic hanya mencetak tiga poin pada kuarter tersebut, Mamukelashvili dan Reaves masing-masing telah mengoleksi 15 poin hingga turun minum.

Dominasi Lakers semakin terlihat pada kuarter ketiga setelah mereka mencetak 33 poin berbanding 23 poin milik Bucks. Los Angeles pun memasuki kuarter keempat dengan keunggulan 94-73.

Pertandingan sempat diwarnai ketegangan menjelang akhir kuarter ketiga ketika Herro dan Ziaire Williams masing-masing menerima pelanggaran teknis setelah terlibat keributan.

Lakers juga memanfaatkan kesalahan lawan dengan mencetak 28 poin dari 19 turnover Bucks. Kekalahan tersebut memperpanjang tren negatif Milwaukee menjadi delapan pertandingan beruntun sekaligus membuat mereka terpuruk dengan rekor satu kemenangan dan 11 kekalahan.