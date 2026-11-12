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Penulis: Antara
Kamis, 12 November 2026 | 20.26 WIB

Merangsek dari Defisit 22 Poin, Spurs Bungkam Bulls 124-119

Ilustrasi: Logo NBA. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Logo NBA. (Istimewa)

JawaPos.com - San Antonio Spurs bangkit dari ketertinggalan 22 poin untuk mengalahkan Chicago Bulls 124-119 sekaligus memperpanjang kemenangan beruntun mereka menjadi 10 pertandingan dalam laga lanjutan NBA di Chicago, Kamis WIB.

Mengutip laman resmi NBA di Jakarta, Bulls sempat unggul 64-42 pada pertengahan kuarter kedua sebelum Spurs membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung di kandang Bulls, Rabu (11/11) malam waktu setempat.

Bintang San Antonio Victor Wembanyama menjadi motor kemenangan Spurs dengan mencetak 32 poin, sembilan rebound, dan lima blok. Dylan Harper turut memberikan kontribusi besar melalui 18 poin, 10 assist, dan empat steal.

De'Aaron Fox menambahkan 17 poin dan sembilan assist untuk Spurs yang menuntaskan rangkaian empat pertandingan tandang dengan rekor sempurna, 4-0.

Bulls sempat tampil dominan pada paruh pertama dengan mencetak 41 poin pada kuarter pembuka dan memasukkan 10 dari 12 percobaan tembakan tiga angka. Mereka juga mencatatkan akurasi tembakan 66 persen sepanjang babak pertama.

Namun, Spurs mengawali kuarter ketiga dengan laju 18-3 untuk memangkas keunggulan tuan rumah. Lima turnover yang dilakukan Bulls turut membantu tim tamu membangun momentum kebangkitan.

Spurs kemudian mengambil alih kendali pertandingan melalui laju poin 11-2 pada kuarter keempat hingga akhirnya mengamankan kemenangan kesepuluh di musim NBA 2026-2027.

Di kubu Bulls, Jalen Smith menyamai rekor poin tertinggi sepanjang karirnya dengan 23 poin, sedangkan Nic Claxton menyumbangkan 17 poin dari bangku cadangan.

Caleb Wilson, pilihan putaran pertama Draft NBA Bulls, mencetak 15 poin dalam 15 menit dan akhirnya meninggalkan pertandingan pada kuarter ketiga akibat cedera tangan kanan.​​​​​​​

Wilson sebelumnya juga mengalami cedera dua tangan yang mengakhiri musim kompetisinya di level perguruan tinggi pada musim dingin lalu.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk Bulls menjadi delapan pertandingan beruntun. Mereka kini memiliki catatan satu kemenangan dan sembilan kekalahan serta belum pernah menang dalam empat pertandingan kandang.​​​​​​​

Spurs selanjutnya akan menjamu Golden State Warriors pada Jumat, sedangkan Bulls akan menghadapi Atlanta Hawks pada hari yang sama.

Editor: Banu Adikara
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