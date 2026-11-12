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Penulis: Andika Rachmansyah
Kamis, 12 November 2026 | 20.21 WIB

FFI Tegaskan Aspirasi Soal KLB Harus Lewat Mekanisme Anggota

Kompetisi Timnas Futsal Indonesia. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc/aa. - Image

Kompetisi Timnas Futsal Indonesia. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc/aa.

JawaPos.com - Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan bahwa setiap aspirasi terkait wacana Kongres Luar Biasa (KLB) harus disampaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku. FFI meminta seluruh pihak, khususnya anggota federasi, untuk tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar proses keorganisasian berjalan sesuai aturan. 

Penegasan tersebut disampaikan Komite Hukum FFI menyusul berkembangnya wacana penyelenggaraan KLB dalam beberapa waktu terakhir. Komite Hukum mengingatkan bahwa FFI merupakan organisasi independen yang memiliki aturan internal sebagai landasan dalam menjalankan seluruh aktivitas keorganisasiannya.

AD/ART tersebut telah disahkan bersama oleh seluruh anggota FFI melalui Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Karena itu, setiap keputusan maupun aspirasi yang berkaitan dengan organisasi harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama.

"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," ujar Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/11). 

Lebih lanjut, Komite Hukum menjelaskan bahwa KLB merupakan salah satu organ sekaligus mekanisme internal federasi. Ketentuan mengenai penyelenggaraannya telah diatur secara jelas dalam ART Pasal 31 ayat (2) huruf c.

Dalam aturan tersebut, KLB dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif. Selain itu, KLB juga bisa digelar apabila terdapat permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga seluruh anggota FFI yang memiliki hak suara.

Adapun anggota yang memiliki hak suara terdiri dari Asosiasi Futsal Provinsi dan Klub Futsal Profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART. Permintaan penyelenggaraan KLB harus disampaikan secara tertulis kepada FFI, ditandatangani pejabat berwenang, serta mencantumkan agenda yang sesuai dengan kewenangan kongres tersebut

Setelah permintaan diterima, FFI akan melakukan verifikasi untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi. Dengan demikian, aspirasi mengenai KLB tetap dapat disampaikan, tetapi harus melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan organisasi.

“Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional,” pungkas Deny.

Editor: Banu Adikara
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