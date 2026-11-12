Alwi Farhan Jadi Wakil Indonesia Pertama Kunci Tiket BWF World Tour Finals 2026

JawaPos.com – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, menyegel tiket BWF World Tour Finals (WTF) 2026. Dia menjadi wakil Indonesia pertama yang mengamankan tempat di turnamen penutup musim tersebut.

Kabar kelolosan Alwi ke BWF World Tour Finals 2026 diumumkan melalui akun X @badmintontalk. Kepastian tersebut didapat setelah Alwi berhasil melangkah ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2026.

“Selamat kepada Alwi Farhan yang berhasil lolos ke HSBC BWF World Tour Finals 2026 di nomor tunggal putra!,” tulis akun X @badmintontalk, dikutip Kamis (12/11/2026).

“Dia menjadi pemain Indonesia pertama yang sejauh ini berhasil memastikan tempat di turnamen tersebut,” sambungnya.

Keberhasilan Alwi mengamankan tiket BWF World Tour Finals 2026 tidak terlepas dari konsistensinya sepanjang musim ini. Pemain asal Solo tersebut kini menempati peringkat keempat dalam klasemen perolehan poin menuju BWF World Tour Finals.

Alwi tercatat telah mengoleksi 76.400 poin dari berbagai turnamen yang diikutinya sepanjang kalender BWF 2026. Dari sejumlah penampilan tersebut, dia berhasil meraih dua gelar juara, masing-masing di Indonesia Masters dan Australian Open 2026.

Pencapaian ini sekaligus menjadi pengalaman pertama bagi Alwi tampil di BWF World Tour Finals. Sebelumnya, sektor tunggal putra Indonesia lebih sering mengandalkan Jonatan Christie untuk bersaing dalam turnamen yang mempertemukan para pemain terbaik dunia tersebut.

Alwi Farhan Tetap Bidik Poin Tambahan di Kumamoto Masters Meski sudah mengamankan tempat di turnamen penutup tahun tersebut, Alwi tidak ingin mengendurkan performanya di Kumamoto Masters 2026. Dia menegaskan akan terus mengerahkan kemampuan terbaik demi menambah perolehan poin sekaligus meraih hasil maksimal.

“Saya tetap akan gas di sini sekaligus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya,” tegas Alwi dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Kamis (12/11/2026).

Di Kumamoto Masters 2026, Alwi sudah memastikan langkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, dia akan menghadapi wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto, untuk memperebutkan tempat di perempat final.