Popda XV dan Peparpeda III Jatim 2026 Resmi Ditutup

JawaPos.com - Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-15 dan Peparpeda ke-3 Jawa Timur 2026 resmi berakhir di Kabupaten Ngawi, Selasa, 11 November 2026.

Kota Surabaya berhasil keluar sebagai juara umum Popda, disusul Sidoarjo dan Gresik. Sementara pada Peparpeda, Kabupaten Sidoarjo sukses meraih posisi tertinggi.