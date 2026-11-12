Popda XV dan Peparpeda III Jatim 2026 Resmi Ditutup
Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-15 dan Peparpeda ke-3 Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Ngawi resmi berakhir dan Kota Surabaya keluar sebagai juara umum disusul Sidoarjo dan Gresik. Sementara pada Peparpeda, Kabupaten Sidoarjo sukses meraih posisi tertinggi. (Istimewa).
Kota Surabaya berhasil keluar sebagai juara umum Popda, disusul Sidoarjo dan Gresik. Sementara pada Peparpeda, Kabupaten Sidoarjo sukses meraih posisi tertinggi.
Tak hanya melahirkan prestasi olahraga, perhelatan ini juga membawa dampak ekonomi signifikan bagi Ngawi. Bupati Ony Anwar Harsono menyebut omzet sejumlah UMKM meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat.
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Bahkan, Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, total perputaran ekonomi selama ajang berlangsung mencapai 15,1 miliar rupiah.
Sebagai tuan rumah, Ngawi juga menorehkan prestasi dengan menempati posisi sembilan besar Popda, meraih 19 medali emas.
Popda XV dan Peparpeda III Jatim 2026 pun menjadi bukti bahwa olahraga bukan sekadar tentang kemenangan, tetapi juga pembinaan generasi atlet sekaligus penggerak ekonomi daerah.
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Jawa Pos
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