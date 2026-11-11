Putri KW Tersingkir, Alwi Maju ke 16 Besar Kumamoto Masters

Pebulu tangkis tunggal Indonesia Putri Kusuma Wardani. (Asprilla Dwi Adha/Antara)

JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani tersingkir pada babak 32 besar Kumamoto Masters Japan 2026, setelah kalah 13-21, 20-22 melawan wakil tuan rumah Riko Gunji, pada Rabu.

Dilansir dari Antara, berdasar statistik BWF, Putri kesulitan mengimbangi permainan Gunji pada gim pertama.

Atlet Jepang tersebut mengendalikan pertandingan dan menjaga keunggulan hingga interval.

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Setelah jeda, Putri berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi lawan tetap mampu mempertahankan keunggulan dan merebut gim pembuka dengan 21-13.

Memasuki gim kedua, Putri berusaha meningkatkan tekanan untuk memperpanjang pertandingan.

Persaingan berlangsung lebih ketat karena kedua pemain saling mengejar perolehan angka.

Gunji mampu mempertahankan ketenangan bermain saat perolehan poin-poin krusial.

Putri yang berupaya memaksakan pertandingan berlanjut ke gim ketiga, akhirnya menyerah 20-22.

Gunji melanjutkan perjuangannya di hadapan publik sendiri untuk menantang wakil Taiwan, Tung Ciou-Tong, pada Kamis (12/11).

Sementara itu, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak 16 besar Kumamoto Masters Japan 2026 setelah menyingkirkan wakil Taiwan Lin Chun-Yi pada pertandingan babak 32 besar, Rabu.

Alwi menang 21-18, 21-12 setelah mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Chun-Yi.

Kedua pemain berusaha mengambil kendali permainan untuk membangun keunggulan, tetapi Alwi mampu menjaga konsistensi hingga mencapai angka kemenangan 21-18 pada gim pertama.

Pada gim kedua, pebulu tangkis Indonesia itu tampil lebih meyakinkan. Alwi meningkatkan kualitas permainannya dan menjaga keunggulan atas Chun-Yi.

Sementara atlet Taiwan itu kesulitan mengejar perolehan angka sehingga Alwi semakin menjauh dalam perolehan poin hingga menang 21-12.

Kemenangan itu menjadi awal positif Alwi dalam persaingan turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut.

Dia berhasil melewati tantangan pertama untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh dalam turnamen di Jepang ini.

Pada babak 16 besar, Alwi yang merupakan unggulan keenam akan menghadapi atlet Jepang, Kenta Nishimoto, di tempat yang sama pada Kamis (12/11).