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Penulis: Antara
Kamis, 12 November 2026 | 02.14 WIB

Ganyang Spanyol, Amri/Nita Ke 16 Besar Kumamoto Masters 2026

Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi (kanan) dan Nita Violina Marwah (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis China Jiang Zheng Bang dan Wei Yaxin pada final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Nagoya, Aichi, Jepang, Selasa (29/9/2026). Amri/Nita meraih medali perak usai kalah dua gim 19-21 dan 8-21. ANTARA FOTO/Fauzan/tom. - Image

Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi (kanan) dan Nita Violina Marwah (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis China Jiang Zheng Bang dan Wei Yaxin pada final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Nagoya, Aichi, Jepang, Selasa (29/9/2026). Amri/Nita meraih medali perak usai kalah dua gim 19-21 dan 8-21. ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

JawaPos.com - Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melangkah ke babak 16 besar Kumamoto Masters Japan 2026, setelah mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia/Lucia Rodriguez pada Rabu.

Berdasarkan statistik BWF, Amri/Nita menunjukkan permainan agresif sejak awal pertandingan yang diselenggarakan di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, sehingga menang dengan selisih besar 21-14, 21-5.

Pasangan Indonesia itu langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu membangun keunggulan melalui permainan cepat. Pada gim pertama, Amri/Nita membuka pertandingan dengan keunggulan lima angka tanpa balas.

Ruben Garcia/Lucia Rodriguez berusaha mengejar ketertinggalan dengan memberikan perlawanan, tetapi pasangan Indonesia itu mampu mempertahankan kendali permainan.

Amri/Nita kemudian memperlebar jarak perolehan angka dan sempat unggul 17-8 sebelum menutup gim pembuka dengan 21-14.

Pada gim kedua, pasangan Indonesia semakin percaya diri. Mereka kembali menguasai jalannya pertandingan dan membuat wakil Spanyol kesulitan mengembangkan permainan.

Garcia/Rodriguez hanya mampu mengumpulkan lima angka sepanjang gim kedua. Amri/Nita bahkan berhasil mencatatkan rentetan delapan poin beruntun untuk menjauh dari kejaran lawan.

Dominasi tersebut membuat mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pertandingan. Mereka memastikan kemenangan 21-5.

Kemenangan itu juga menjadi modal penting bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan persaingan di turnamen Super 500 tersebut. 

Mereka akan bersua pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Maya Taguchi, pada Kamis (12/11).

Kemenangan mereka menjadi pelipur lara bagi tim Indonesia, setelah ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu terhenti karena dikalahkan pasangan Tiongkok Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying.

Editor: Banu Adikara
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Tags

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwahkumamoto masters 2026

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