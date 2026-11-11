Ganyang Spanyol, Amri/Nita Ke 16 Besar Kumamoto Masters 2026

JawaPos.com - Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melangkah ke babak 16 besar Kumamoto Masters Japan 2026, setelah mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia/Lucia Rodriguez pada Rabu.

Berdasarkan statistik BWF, Amri/Nita menunjukkan permainan agresif sejak awal pertandingan yang diselenggarakan di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, sehingga menang dengan selisih besar 21-14, 21-5.

Pasangan Indonesia itu langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu membangun keunggulan melalui permainan cepat. Pada gim pertama, Amri/Nita membuka pertandingan dengan keunggulan lima angka tanpa balas.

Ruben Garcia/Lucia Rodriguez berusaha mengejar ketertinggalan dengan memberikan perlawanan, tetapi pasangan Indonesia itu mampu mempertahankan kendali permainan.

Amri/Nita kemudian memperlebar jarak perolehan angka dan sempat unggul 17-8 sebelum menutup gim pembuka dengan 21-14.

Pada gim kedua, pasangan Indonesia semakin percaya diri. Mereka kembali menguasai jalannya pertandingan dan membuat wakil Spanyol kesulitan mengembangkan permainan.

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Garcia/Rodriguez hanya mampu mengumpulkan lima angka sepanjang gim kedua. Amri/Nita bahkan berhasil mencatatkan rentetan delapan poin beruntun untuk menjauh dari kejaran lawan.

Dominasi tersebut membuat mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pertandingan. Mereka memastikan kemenangan 21-5.

Kemenangan itu juga menjadi modal penting bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan persaingan di turnamen Super 500 tersebut.

Mereka akan bersua pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Maya Taguchi, pada Kamis (12/11).