Dejan/Felisha Kalah dari Pasangan Tiongkok di Kumamoto Masters 2026

JawaPos.com - Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu gagal melangkah ke babak 16 besar ganda campuran turnamen bulu tangkis Kumamoto Masters Japan 2026 setelah kalah dari pasangan Tiomgkok Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying, Rabu.

Menurut laman BWF, Dejan/Felisha tidak mampu mengatasi perlawanan Gao/Wu sehingga kalah 20-22, 14-21 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang.

Pada gim pertama, pasangan Indonesia memberikan perlawanan ketat. Dejan/Felisha terus berusaha menjaga selisih angka dan bersaing hingga memasuki fase akhir gim.

Namun, Gao/Wu tetap tenang ketika pertandingan mencapai angka kritis. Pasangan China itu akhirnya memenangkan gim pertama dengan skor tipis 22-20.

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Memasuki gim kedua, mereka berupaya bangkit untuk memperpanjang pertandingan. Namun, pasangan China kembali menunjukkan permainan yang lebih efektif sehingga mengendalikan perolehan angka.

Dejan/Felisha kesulitan mengejar ketertinggalan dan akhirnya menyerah 14-21.

Pasangan Indonesia itu pun tersingkir dari turnamen Super 500 tersebut, sementara Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying lanjut ke babak 16 besar. Kekalahan Dejan/Felisha menjadi hasil negatif bagi Indonesia dari ganda campuran.