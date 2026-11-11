Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Kamis, 12 November 2026 | 02.06 WIB

Dejan/Felisha Kalah dari Pasangan Tiongkok di Kumamoto Masters 2026

Pasangan ganda campuran baru Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, tersingkir di babak pertama Denmark Open 2026 setelah kalah dua gim langsung dari wakil Chinese Taipei. (Dok. Antara) - Image

Pasangan ganda campuran baru Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, tersingkir di babak pertama Denmark Open 2026 setelah kalah dua gim langsung dari wakil Chinese Taipei. (Dok. Antara)

JawaPos.com - Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu gagal melangkah ke babak 16 besar ganda campuran turnamen bulu tangkis Kumamoto Masters Japan 2026 setelah kalah dari pasangan Tiomgkok Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying, Rabu.

Menurut laman BWF, Dejan/Felisha tidak mampu mengatasi perlawanan Gao/Wu sehingga kalah 20-22, 14-21 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang.

Pada gim pertama, pasangan Indonesia memberikan perlawanan ketat. Dejan/Felisha terus berusaha menjaga selisih angka dan bersaing hingga memasuki fase akhir gim.

Namun, Gao/Wu tetap tenang ketika pertandingan mencapai angka kritis. Pasangan China itu  akhirnya memenangkan gim pertama dengan skor tipis 22-20.

Memasuki gim kedua, mereka berupaya bangkit untuk memperpanjang pertandingan. Namun, pasangan China kembali menunjukkan permainan yang lebih efektif sehingga mengendalikan perolehan angka.

Dejan/Felisha kesulitan mengejar ketertinggalan dan akhirnya menyerah  14-21.

Pasangan Indonesia itu pun tersingkir dari turnamen Super 500 tersebut, sementara Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying lanjut ke babak 16 besar. Kekalahan Dejan/Felisha menjadi hasil negatif bagi Indonesia dari ganda campuran.

Kumamoto Masters Japan 2026 diselenggarakan sejak 10 sampai dengan 15 November di Kumamoto, Jepang, dan merupakan bagian dari rangkaian BWF World Tour 2026.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google

Tags

kumamoto masters 2026Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Ganyang Spanyol, Amri/Nita Ke 16 Besar Kumamoto Masters 2026 - Image
Sports

Ganyang Spanyol, Amri/Nita Ke 16 Besar Kumamoto Masters 2026

Kamis, 12 November 2026 | 02.14 WIB

Ubed Melaju ke Babak 16 Besar Kumamoto Masters 2026 - Image
Sports

Ubed Melaju ke Babak 16 Besar Kumamoto Masters 2026

Rabu, 11 November 2026 | 21.00 WIB

Sabar/Reza Tak Mau Terbebani Tiket World Tour Finals Usai Tersingkir di Babak Awal Kumamoto Masters - Image
Sports

Sabar/Reza Tak Mau Terbebani Tiket World Tour Finals Usai Tersingkir di Babak Awal Kumamoto Masters

Rabu, 11 November 2026 | 18.22 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore