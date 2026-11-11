Dua Lagi Anggota Komite Eksekutif AFI Mengundurkan Diri

Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) Michael Sianipar. (Fajar Satriyo/Antara)

JawaPos.com - Dua orang Anggota Komite Eksekutif (Exco) Asosiasi Futsal Indonesia, yang sebelumnya Federasi Futsal Indonesia (FFI), Dimas Bagus Kurniawan dan Herman mengundurkan diri menyusul tiga anggota exco yang sudah mundur lebih dulu.

"Keputusan pengunduran diri ini saya ambil berdasarkan pertimbangan pribadi secara matang serta merupakan keputusan pribadi yang saya ambil dengan penuh tanggung jawab," kata Herman dalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri seperti dilansir dari Antara, Rabu (11/11).

Dia menyampaikan pernyataan pengunduran diri dari jabatan untuk masa bakti 2024-2028 itu kepada Ketua Umum AFI Michael Sianipar dan memohon agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme organisasi.

Herman menyatakan, siap menyelesaikan hal-hal administratif yang masih menjadi tanggung jawabnya serta melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan organisasi.

Sementara itu, Dimas Bagus Kurniawan juga menyatakan pengunduran diri sebagai Exo VII FFI dilakukan setelah melalui pertimbangan matang, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Dia berterima kasih atas kepercayaan, dukungan, kerja sama dan kebersamaan selama dirinya bergabung dengan organisasi tersebut.

"Saya berharap FFI ini dapat terus berkembang, semakin solid dan mencapai apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan," ungkap Dimas Bagus Kurniawan.

Sebelumnya, tiga Exco yaitu Andri Paranoan, Celni Pita Saru, dan Wibi Andrino mundur dari kepengurusan organisasi tersebut.

Ketiga Exco itu menyebut keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan matang.

Selain kesibukan dan tanggung jawab lain, perbedaan pandangan terkait arah serta kebijakan organisasi menjadi alasan di balik keputusan tersebut.

Situasi ini menambah panjang daftar persoalan yang tengah membayangi organisasi futsal nasional.

Terlebih, sebelumnya sebanyak 10 klub peserta Pro Futsal League (PFL) telah menyuarakan desakan agar AFI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Ke-10 klub itu adalah Bintang Timur Surabaya (BTS), Blacksteel FC, Pangsuma FC, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, dan Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi.