Keiko dan Fathan Huni Posisi Teratas Asia Tenggara di Youth Olympic Games Dakar 2026

JawaPos.com - Atlet balap sepeda Indonesia Aligya Keiko dan Muhammad Fathan Hidayatullah menghuni posisi teratas atlet dari Asia Tenggara dalam persaingan di Youth Olympic Games Dakar 2026 di Dakar, Senegal.

Dalam keterangan resmi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta, Rabu, Keiko yang turun di nomor individual time trial menempati ranking ke-21 klasemen akhir usai membukukan 12 menit 56,85 detik.

Ia terpaut 1 menit 24,28 detik dari Anel Tashbay (Kazakhstan). Dengan hasil itu, Keiko menjadi yang terbaik dibandingkan atlet negara-negara lain dari Asia Tenggara dan masuk tiga teratas Asia setelah Anel dan Chiao Hui Yang (Taiwan).

Pada nomor road race putri, Keiko menempati peringkat ke-21 dengan catatan waktu 1 jam 31 menit 25 detik. Dengan catatan waktu tersebut, ia menduduki posisi keempat Asia dan pertama Asia Tenggara.

Kemudian, Fathan yang berasing nomor time trial berada di ranking 21 dengan catatan waktu 11 menit 12,46 detik. Ia menjadi pembalap kedua Asia terbaik setelah Gleb Ovikov (Kazakhstan) yang finis di urutan keenam.

Pada nomor road race, Fathan tampil impresif dan finis di peringkat ke-13 dengan catatan waktu 1 jam 31 menit 25 detik, sekaligus menempatkannya sebagai pembalap terbaik di Asia.

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Youth Olympic Dakar 2026 Ita Yuliati mengapresiasi perjuangan dan kerja keras yang ditunjukkan Keiko dan Fathan. Penampilan kedua atlet tersebut, kata dia, dapat menjadi modal berharga sekaligus menunjukkan potensi atlet muda untuk bersaing di panggung internasional.

Ia mengatakan bahwa Youth Olympic bukan hanya tentang perebutan medali, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembinaan atlet menuju prestasi jangka panjang.

"Keiko dan Farhan saat ini belum bisa podium, tetapi dengan mereka konsisten menunjukkan terbaik di Asia Tenggara tentu menjadi pencapaian yang patut diapresiasi," katanya.

Ita menambahkan bahwa hal yang lebih penting adalah menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi bagi mereka untuk terus berkembang.

Sementara itu, Keiko mengatakan bahwa meski belum meraih posisi atas, ia banyak belajar di Youth Olympic Dakar. Ia sudah mengetahui persaingan atlet-atlet dunia dan memahami hal-hal yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan penampilan ke depan.

Selain itu, ia mengakui keikutsertaannya di Youth Olympic Games telah membuka relasi atau persahabatan dengan atlet-atlet negara lain yang menjadi bagian penting untuk mengembangkan kemampuan.

Sedangkan, Fathan mengaku cuaca panas di Dakar menjadi tantangan tersendiri dengan suhu yang mencapai 33 derajat Celcius.