Gregoria Mariska Tunjung Dikaruniai Anak Pertama, Dapat Sambutan Hangat di Medsos
Gregoria Mariska Tunjung. (Dok. Instagram/@gregoriamariska)
JawaPos.com - Gregoria Mariska Tunjung, membagikan kabar bahagia. Gregoria bersama suaminya, musisi Mikha Angelo, dikaruniai anak pertama. Kabar tersebut diumumkan melalui unggahan Instagram pada Senin (9/11). Gregoria dan Mikha sekaligus memperkenalkan nama putra pertama mereka, yakni Noam Kharis Angelo.
Kabar kelahiran anak pertama Gregoria dan Mikha langsung mendapat sambutan hangat dari sejumlah pebulu tangkis internasional. Salah satunya datang dari tunggal putri Taiwan, Tai Tzu Ying, yang memberikan ucapan selamat melalui kolom komentar.
Ucapan juga disampaikan mantan atlet sekaligus komentator bulu tangkis asal Inggris, Gillian Clark. Dia mengungkapkan kebahagiaannya atas kabar tersebut sekaligus mendoakan kesehatan dan kebahagiaan keluarga kecil Gregoria. ”Benar-benar berita yang indah. Saya sangat bahagia terhadap kalian. Semoga sehat dan bahagia untuk kalian bertiga,” tulis Clark.
Gregoria dan Mikha resmi menikah pada Februari 2025 setelah menjalin hubungan asmara selama beberapa tahun. Karena alasan kesehatan dan kehamilan, Gregoria absen dari sejumlah turnamen bulu tangkis. Dia juga sudah resmi meninggalkan Pelatnas PBSI pada 15 Mei 2026.
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