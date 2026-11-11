Kenang Insiden MotoGP 2015, Valentino Rossi Masih Sulit Memaafkan Marc Márquez

JawaPos.com - Lebih dari satu dekade berlalu, Valentino Rossi ternyata belum bisa melupakan perseteruannya dengan Marc Marquez pada MotoGP 2015. Dia menilai pembalap asal Spanyol itu sengaja berusaha menggagalkan ambisinya merebut gelar juara dunia.

Rossi kembali mengungkit rivalitas tersebut saat tampil dalam acara televisi Che Tempo Che Fa bersama Fabio Fazio, Minggu (8/11) waktu setempat. Momen tersebut bertepatan dengan peluncuran autobiografi terbarunya berjudul “La mia storia”.

“Kisah 2015 itu semakin membuat saya marah karena Marquez sebenarnya tidak sedang memperjuangkan gelar juara dunia. Dia hanya berusaha membuat saya kalah dan pada akhirnya berhasil,” ujar pembalap legendaris asal Italia itu dikutip dari GPOne.

Perseteruan Rossi dengan Marquez memuncak saat GP Malaysia di Sirkuit Sepang pada Oktober 2015. Keduanya terlibat insiden yang membuat Marquez terjatuh. Rossi kemudian dijatuhi hukuman tiga poin penalti, sehingga harus memulai balapan penentu di Valencia dari posisi paling belakang.

Situasi itu jelas merugikan Rossi yang sebenarnya tiba di Valencia dengan keunggulan tujuh poin atas Jorge Lorenzo. Rossi akhirnya hanya mampu finis keempat, sementara Lorenzo memenangi balapan, sekaligus merebut gelar juara dunia dengan keunggulan tipis lima poin.