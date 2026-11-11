Basket Era 1990-an Kembali! 90’s Basketball Festival Hadir di Bulungan Januari 2027

JawaPos.com - Atmosfer basket Indonesia era 1990-an akan kembali dihidupkan melalui 90’s Basketball Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 16–31 Januari 2027 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan. Ajang ini akan mempertemukan para legenda basket, pemain veteran, komunitas, hingga generasi muda dalam rangkaian pertandingan dan kegiatan bernuansa nostalgia.

Penggagas 90’s Basketball Festival, Bayu Radityo, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan turnamen veteran dengan penyelenggaraan yang lebih profesional. Menurut dia, selama ini sejumlah turnamen komunitas mematok biaya pendaftaran cukup tinggi, tetapi belum selalu diimbangi dengan kualitas penyelenggaraan yang memadai.

"Tujuan pertama kita membuat acara 90's Basketball ini adalah ingin membuat sebuah event veteran yang proper. Selama ini kita mengikuti turnamen, biaya pendaftarannya bisa Rp 8 juta, Rp 9 juta, bahkan Rp 10 juta, tetapi turnamennya seperti lewat begitu saja," kata Bayu.

Selain kompetisi, festival ini juga ingin menghidupkan kembali kultur kebersamaan yang menjadi bagian dari komunitas basket pada era 1990-an. Bayu menilai, generasi muda perlu mengenal perjalanan basket Indonesia serta sosok-sosok yang ikut membangun olahraga tersebut.

Karena itu, panitia menyiapkan sejumlah agenda yang mempertemukan pemain lintas generasi, mulai dari pertandingan antarsekolah hingga All Star Game yang melibatkan para legenda basket Indonesia.

Untuk kategori veteran, kompetisi akan dibagi menjadi tiga kelompok usia, yakni KU38, KU45, dan KU50+. Sementara itu, pertandingan antarsekolah direncanakan melibatkan empat tim putra dan empat tim putri.

Panitia juga membuka kesempatan bagi sejumlah sekolah yang belum berhasil menembus babak final four DBL untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka dalam festival tersebut.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah All Star Game dengan menghadirkan pemain-pemain pilihan dari era 1990-an. Sejumlah nama yang dijadwalkan tampil antara lain Rommy Chandra, Wahyu Widayat Jati, Antonius Joko, AF Rinaldo, dan Syahrizal Affandi.