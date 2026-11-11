Aser Kewas Kalahkan Yonathan Yacobus, Regenerasi Tinju Indonesia Jadi Sorotan

JawaPos.com - Petinju Aser Kewas meraih gelar juara Surya Paloh Championship 2026 setelah mengalahkan Yonathan Yacobus melalui kemenangan technical knockout (TKO).

Hasil tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan Aser untuk menembus persaingan tinju di level yang lebih tinggi sekaligus mendorong regenerasi petinju Indonesia.

Aser yang bertanding di kelas 52 kilogram mengakhiri pertandingan setelah melancarkan serangkaian pukulan ke arah tubuh Yonathan hingga lawannya tersungkur dan tidak mampu melanjutkan pertarungan.

Aser menyampaikan rasa syukur atas kemenangan yang diraihnya. Ia berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sang ibu, serta masyarakat di kampung halamannya yang terus memberikan doa dan dukungan selama menjalani pertandingan.

Aser juga menyampaikan apresiasi kepada manajer, tim pendukung, promotor, dan pihak-pihak yang telah mendampingi perjalanan kariernya. Ia berharap keberhasilannya dapat memotivasi petinju muda lainnya untuk mengejar prestasi.

Kemenangan itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Ia menilai keberhasilan Aser bukan hanya pencapaian individu, tetapi juga menunjukkan pentingnya kedisiplinan, kerja keras, dan konsistensi latihan dalam membangun prestasi atlet.

Wibi berharap kemenangan tersebut dapat menginspirasi generasi muda, khususnya di Jakarta, untuk menekuni olahraga tinju dan mengembangkan kemampuan hingga tingkat nasional maupun internasional.

Menurut dia, Surya Paloh Championship 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan untuk menemukan talenta-talenta baru.

"Tentu kita berharap Surya Paloh Championship ini bisa terselenggara setiap tahun sehingga semakin banyak bibit-bibit baru yang muncul," ujar Wibi.

Ia menilai Indonesia membutuhkan regenerasi petinju untuk meneruskan prestasi para legenda tinju nasional, seperti Chris John, Elias Pical, dan Daud Yordan. Aser Kewas, menurutnya, berpeluang menjadi salah satu atlet yang dapat membawa nama Indonesia ke panggung internasional.

"Tidak ada yang instan untuk menjadi juara. Selalu ada jalan yang berliku, menanjak, dan terjal. Ada disiplin dan latihan yang harus dijalani," tegasnya.

Wibi berharap Surya Paloh Championship dapat terus diselenggarakan dengan peningkatan kualitas, mulai dari manajemen pertandingan, perencanaan, hingga apresiasi terhadap para atlet. Ia juga menginginkan petinju Indonesia kembali berprestasi di berbagai ajang internasional, seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.

Dalam kejuaraan tersebut, gelar lainnya diraih Monica Ayu Kanditya di kelas 58,9 kilogram. Monica merebut Sabuk Emas Wibi Andrino setelah mengalahkan Laurent Angelica melalui kemenangan angka.