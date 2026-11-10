Dibuat Malu Tiongkok, Sabar/Reza Terhenti di Babak Pertama Kumamoto Masters 2026

JawaPos.com - Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani terhenti pada babak pertama Kumamoto Masters 2026 setelah kalah 21-23, 16-21 melawan ganda putra Tiongkok Hu Ke Yuan/Liang Wei Keng di Gimnasium Perfektur Kumamoto, Kumamoto, Selasa.

"Di gim pertama, di poin-poin akhir ada beberapa kesalahan, pengembalian kami banyak menguntungkan lawan. Kami kurang teliti di situasi kritis," kata Sabar dalam keterangan PBSI pada Selasa.

"Liang Wei Keng terlihat lebih memimpin, dia sangat mendukung adik juniornya," imbuhnya.

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Unggulan keenam turnamen BWF 500 itu mengakui kehilangan pola permainan.

Sabar/Reza yang masih berpeluang lolos ke World Tour Finals berjanji untuk tak ingin berambisi mengejar poin sebanyak mungkin demi mendapatkan tiket.

Sabar/Reza hanya ingin fokus ke Hong Kong Open 2026 yang berlangsung mulai Selasa (17/11).