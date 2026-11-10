Dibuat Malu Tiongkok, Sabar/Reza Terhenti di Babak Pertama Kumamoto Masters 2026

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani pada babak 32 besar Malaysia Open 2026 di Axiata Arena, Bukit Jalil, Rabu (7/1/2026). (ANTARA/HO-PBSI)
JawaPos.com - Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani terhenti pada babak pertama Kumamoto Masters 2026 setelah kalah 21-23, 16-21 melawan ganda putra Tiongkok Hu Ke Yuan/Liang Wei Keng di Gimnasium Perfektur Kumamoto, Kumamoto, Selasa.
"Di gim pertama, di poin-poin akhir ada beberapa kesalahan, pengembalian kami banyak menguntungkan lawan. Kami kurang teliti di situasi kritis," kata Sabar dalam keterangan PBSI pada Selasa.
"Liang Wei Keng terlihat lebih memimpin, dia sangat mendukung adik juniornya," imbuhnya.
Unggulan keenam turnamen BWF 500 itu mengakui kehilangan pola permainan.
Sabar/Reza yang masih berpeluang lolos ke World Tour Finals berjanji untuk tak ingin berambisi mengejar poin sebanyak mungkin demi mendapatkan tiket.
Sabar/Reza hanya ingin fokus ke Hong Kong Open 2026 yang berlangsung mulai Selasa (17/11).
"Kami akan jalani saja Hong Kong Open minggu depan, tidak mau berpikir terlalu jauh, apakah akan lolos World Tour Finals atau tidak karena kita tahu hasil kami tidak bagus di turnamen-turnamen terakhir," kata Reza.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022