Finis Posisi Sembilan di F1 Brasil, Lewis Hamilton Kekecewaan dan Berikan Alasan

JawaPos.com - Lewis Hamilton mengungkapkan kekecewaannya pada balapan di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, Brasil, Senin (9/11). Dalam balapan tersebut, dia finis di posisi kesembilan.

Melalui sosial media, Lewis Hamilton menuliskan bahwa mobil yang ditungganginya memiliki masalah pada ban.

Ditambah lagi, dia mengalami oversteer atau kehilangan cengkraman (grid) ban belakang yang sulit diatasinya.

Segala usaha sudah dikerahkan Lewis Hamilton. Dia sadar tidak cukup cepat pada balapan tersebut.

Sang juara dunia tujuh kali tersebut akan melakukan evaluasi untuk tampil lebih baik di balapan berikutnya.

"Sangat kecewa dengan balapan kemarin, terutama dengan bagaimana akhirnya. Balapan dimulai dengan sangat baik, tetapi kami kesulitan dengan ban dan oversteer yang parah. Dalam kondisi seperti itu, segalanya menjadi sangat sulit," tulis Lewis Hamilton di Instagram, Selasa (10/11).

"Saya berusaha sekeras mungkin, tetapi kami memang tidak memiliki kecepatan yang cukup akhir pekan ini. Kami akan berusaha memahami alasannya dan kembali berjuang di balapan berikutnya," lanjut pembalap 41 tahun tersebut.

Ucapan terima kasih diberikan Hamilton kepada timnya di Ferrari dan seluruh pendukungnya di Brasil.

Dia juga memberikan selamat ke Mercedes yang menjadi Juara Dunia Konstruktor 2026.

"Tim bekerja sangat keras pada mobil sepanjang akhir pekan dan saya bersyukur atas setiap upaya tersebut. Pada akhirnya, ini bukanlah balapan yang ingin kami berikan," tutur Lewis Hamilton.

"Terutama kepada para penonton di Brasil, terima kasih selalu atas energi dan dukungannya. Tempat ini memiliki tempat yang sangat istimewa di hati saya, cinta yang kalian berikan kepada saya, saya balas kepada kalian," lanjut dia.

"Selamat kepada Mercedes atas kemenangan kejuaraan konstruktor dan tahun yang luar biasa yang mereka raih secara keseluruhan. Benar-benar pantas," ujar pembalap asal Inggris tersebut.

"Kepada semua yang mendukung kami, terima kasih telah tetap bersama kami melewati hari-hari sulit maupun hari-hari baik. Saya merasakan dukungan itu, dan saya tidak menganggapnya remeh," sambung Lewis Hamilton.

Memulai balapan dari posisi ke-11, Hamilton sempat menempati posisi kesembilan di lap pertama. Posisinya terus melorot, hingga bertengger di posisi ke-20 di lap ke-15.

Pada lap ke-46 hingga ke-58, Hamilton terus konsisten di posisi sembilan. Dia sempat berada di posisi tujuh, lalu kembali ke posisi sembilan hingga balapan selesai.

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