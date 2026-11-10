Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 10 November 2026 | 19.09 WIB

Finis Posisi Sembilan di F1 Brasil, Lewis Hamilton Kekecewaan dan Berikan Alasan

Lewis Hamilton saat balapan di Brasil. (Dok. Lewis Hamilton)&nbsp; - Image

Lewis Hamilton saat balapan di Brasil. (Dok. Lewis Hamilton)&nbsp;

JawaPos.com - Lewis Hamilton mengungkapkan kekecewaannya pada balapan di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, Brasil, Senin (9/11). Dalam balapan tersebut, dia finis di posisi kesembilan. 

Melalui sosial media, Lewis Hamilton menuliskan bahwa mobil yang ditungganginya memiliki masalah pada ban.

Ditambah lagi, dia mengalami oversteer atau kehilangan cengkraman (grid) ban belakang yang sulit diatasinya. 

Segala usaha sudah dikerahkan Lewis Hamilton. Dia sadar tidak cukup cepat pada balapan tersebut.

Sang juara dunia tujuh kali tersebut akan melakukan evaluasi untuk tampil lebih baik di balapan berikutnya. 

"Sangat kecewa dengan balapan kemarin, terutama dengan bagaimana akhirnya. Balapan dimulai dengan sangat baik, tetapi kami kesulitan dengan ban dan oversteer yang parah. Dalam kondisi seperti itu, segalanya menjadi sangat sulit," tulis Lewis Hamilton di Instagram, Selasa (10/11). 

"Saya berusaha sekeras mungkin, tetapi kami memang tidak memiliki kecepatan yang cukup akhir pekan ini. Kami akan berusaha memahami alasannya dan kembali berjuang di balapan berikutnya," lanjut pembalap 41 tahun tersebut. 

Ucapan terima kasih diberikan Hamilton kepada timnya di Ferrari dan seluruh pendukungnya di Brasil.

Dia juga memberikan selamat ke Mercedes yang menjadi Juara Dunia Konstruktor 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lewis Hamilton Ungkap Kelemahan Ferrari dan Desak Peningkatan Performa Mesin untuk 2027 - Image
Sports

Lewis Hamilton Ungkap Kelemahan Ferrari dan Desak Peningkatan Performa Mesin untuk 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.37 WIB

George Russell Catat Waktu Terbaik, Mercedes Ungguli Ferrari dan McLaren di Sesi Practice F1 - Image
Sports

George Russell Catat Waktu Terbaik, Mercedes Ungguli Ferrari dan McLaren di Sesi Practice F1

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.15 WIB

Charles Leclerc Akan Start dari Belakang di F1 Baku Usai Ferrari Gunakan Mesin Tambahan - Image
Sports

Charles Leclerc Akan Start dari Belakang di F1 Baku Usai Ferrari Gunakan Mesin Tambahan

Jumat, 18 September 2026 | 01.53 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore