Finis Posisi Sembilan di F1 Brasil, Lewis Hamilton Kekecewaan dan Berikan Alasan

Lewis Hamilton saat balapan di Brasil. (Dok. Lewis Hamilton)
JawaPos.com - Lewis Hamilton mengungkapkan kekecewaannya pada balapan di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, Brasil, Senin (9/11). Dalam balapan tersebut, dia finis di posisi kesembilan.
Melalui sosial media, Lewis Hamilton menuliskan bahwa mobil yang ditungganginya memiliki masalah pada ban.
Ditambah lagi, dia mengalami oversteer atau kehilangan cengkraman (grid) ban belakang yang sulit diatasinya.
Segala usaha sudah dikerahkan Lewis Hamilton. Dia sadar tidak cukup cepat pada balapan tersebut.
Sang juara dunia tujuh kali tersebut akan melakukan evaluasi untuk tampil lebih baik di balapan berikutnya.
"Sangat kecewa dengan balapan kemarin, terutama dengan bagaimana akhirnya. Balapan dimulai dengan sangat baik, tetapi kami kesulitan dengan ban dan oversteer yang parah. Dalam kondisi seperti itu, segalanya menjadi sangat sulit," tulis Lewis Hamilton di Instagram, Selasa (10/11).
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"Saya berusaha sekeras mungkin, tetapi kami memang tidak memiliki kecepatan yang cukup akhir pekan ini. Kami akan berusaha memahami alasannya dan kembali berjuang di balapan berikutnya," lanjut pembalap 41 tahun tersebut.
Ucapan terima kasih diberikan Hamilton kepada timnya di Ferrari dan seluruh pendukungnya di Brasil.
Dia juga memberikan selamat ke Mercedes yang menjadi Juara Dunia Konstruktor 2026.
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