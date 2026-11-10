Tata Kelola Dipersoalkan, Anggota AFI Dorong KLB

JawaPos.com - Sejumlah klub Pro Futsal League (PFL) mendorong Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) gelar Konferensi Luar Biasa (KLB) untuk lakukan berbagai transformasi dalam induk cabang futsal Indonesia itu.

"Kami mendukung KLB karena ini merupakan keresahan yang sudah lama kami rasakan. Hal tersebut juga sudah berulang kali kami utarakan dan sampaikan," kata Asisten Manajer Bintang Timur Surabaya Andhika Amorinno dilansir dari Antara.

"Namun, selama tiga tahun kepengurusan ini, belum ada perubahan berarti, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun kompetisi," kata Andhika Amorinno.

Selain Bintang Timur Surabaya, terdapat enam perwakilan klub lainnya yang hadir dalam konferensi pers tersebut yakni Blacksteel, Pangsuma FC, Halus FC, Proton, Cosmo, dan KLN.

Sedangkan tiga klub yang masuk PFL lainnya berhalangan hadir dalam agenda tersebut.

Andhika menyoroti bahwa saat ini AFI kerap teledor dalam menentukan jadwal kompetisi futsal dan terkesan membuat keputusan yang mendadak.

"Salah satu persoalannya adalah jadwal kompetisi yang sering kali baru keluar dua minggu hingga satu bulan sebelum pertandingan dimulai. Padahal, kami juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan berbagai hal," kata Andhika.

"Situasi seperti ini terus berulang sejak kepengurusan yang baru berjalan. Karena itu, harapan kami adalah adanya perubahan agar futsal Indonesia bisa menjadi lebih baik," imbuh dia.

Andhika menilai bahwa perkembangan futsal Indonesia sebenarnya telah berjalan dengan bagus namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam tata kelola organisasi.

Lewat KLB yang tengah didorong untuk digulirkan, Andhika berharap bahwa tata kelola organisasi futsal Indonesia ke depannya jauh lebih baik dan tidak memberatkan klub-klub peserta PFL.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFI Budi Setiawan menyebut sejumlah klub dan asosiasi futsal provinsi (AFP) mendesak Kongres Luar Biasa (KLB) menyusul persoalan tata kelola organisasi, komunikasi, dan keberlanjutan kompetisi.

Budi mengklaim dukungan KLB telah melampaui dua pertiga dari total 58 suara dalam kongres.

”Untuk AFP, saya belum ingin berbicara lebih jauh. Namun, saya bisa menyampaikan bahwa posisi saat ini sudah lebih dari dua pertiga suara mendukung KLB,” tegas Budi.

Budi menegaskan desakan KLB bukan persoalan pribadi.

”Ini bukan persoalan antara Michael Sianipar dan Budi Setiawan. Ini merupakan persoalan antara induk organisasi PSSI dengan asosiasi anggotanya, yaitu asosiasi futsal,” kata Budi.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah komunikasi organisasi. AFP, menurut dia, lebih sering dihubungi ketika federasi membutuhkan pelaksanaan program.

Persoalan kompetisi juga menjadi keluhan. Budi menyebut 16 AFP tidak menggelar Liga Nusantara (Linus).

Salah satunya karena tidak ada kepastian jalur promosi.

Sementara itu, 18 AFP yang tetap menggelar kompetisi harus mengikuti babak nasional tanpa subsidi transportasi maupun kebutuhan lainnya.

”Untuk apa mengikuti Linus jika tidak ada jalur promosi yang jelas? Tujuannya menjadi tidak ada,” ujar Budi.

Dia juga menyinggung utang Rp 4,5 miliar kepada Indonesia Arena dan menilai kondisi keuangan organisasi perlu dipertanggungjawabkan karena menerima dana APBN.

Budi juga menyebut gerakan KLB bertujuan mendorong reformasi tata kelola.

”Siapa pun pengurus organisasi ke depan, mereka harus dekat dengan anggota, klub, dan asosiasi futsal provinsi,” tutur Budi.

Manajer Pangsuma FC Rahmat juga menyoroti persoalan jadwal kompetisi.

Pangsuma FC, menurut dia, dirugikan oleh pemetaan jadwal musim lalu yang terlalu berdekatan.

Klub tersebut tidak mendapat kesempatan menjadi tuan rumah, meski antusiasme futsal di Pontianak cukup tinggi.

Sementara itu, Asisten Pelatih sekaligus Manajer Blacksteel Afdal menilai federasi belum memberikan perhatian yang cukup kepada klub.

Menurut dia, pemain tim nasional berasal dari klub yang juga mengeluarkan investasi besar untuk membangun futsal Indonesia.