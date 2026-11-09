Jadi Tuan Rumah WEC 2026, Indonesia Bidik Posisi Sebagai Pusat Esports Dunia

JawaPos.com - Indonesia membidik posisi sebagai salah satu pusat esports dunia melalui penyelenggaran World Esports Championship (WEC) 2026.

Kejuaraan esports internasional edisi ke-18 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15-20 Desember 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Banten, dengan melibatkan perwakilan 101 negara.

Penyelenggaraan WEC 2026 diumumkan oleh Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) bersama IESF pada Senin (9/11). Ajang tersebut diperkirakan diikuti sekitar 700 atlet dan delegasi dari berbagai negara dengan total hadiah mencapai USD 500 ribu atau setara Rp 9,05 miliar.

Sekretaris Jenderal International Esports Federation (IESF) Boban Totovski menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan esports internasional. Dia bahkan meyakini Indonesia berpotensi menjadi pusat pertemuan sekaligus penggerak komunitas esports dari berbagai belahan dunia.

"Jika New York merupakan pusat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Brussel menjadi pusat bagi Uni Eropa, saya percaya Indonesia sedang menjalankan peran serupa bagi dunia esports. Indonesia menjadi pusat global yang mempertemukan dan mendukung perkembangan esports di seluruh dunia," kata Totovski dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026).

Indonesia bukan kali pertama dipercaya menggelar kejuaraan esports dunia tersebut. Sebelumnya, Tanah Air telah menjadi tuan rumah WEC sebanyak dua kali, yakni pada 2016 di Jakarta dan 2022 di Bali.

Ketua Umum PB ESI, Muhammad Herindra, menyambut positif kepercayaan yang kembali diberikan kepada Indonesia. Menurut dia, kesempatan tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab besar untuk membawa esports nasional semakin diperhitungkan di panggung internasional.

"Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas, potensi, dan ekosistem yang semakin diperhitungkan dalam perkembangan esports dunia," ujar Herindra.

Herindra berharap penyelenggaraan WEC 2026 tidak hanya sukses dari sisi kompetisi. Lebih dari itu, ajang tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi atlet, komunitas, industri, hingga generasi muda Indonesia.

Dukungan serupa disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Dia menilai kehadiran ratusan negara dalam WEC 2026 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat citra di mata internasional sekaligus membuka peluang investasi.

"Kehadiran perwakilan dari 101 negara menunjukkan kepercayaan dunia sekaligus menjadi momentum positif untuk mendorong investasi internasional," tutur Erick.

Erick juga menyoroti besarnya potensi generasi muda Indonesia yang mencapai sekitar 150 juta penduduk berusia di bawah 30 tahun. Menurut dia, kelompok tersebut perlu mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, termasuk melalui industri esports.

"Esports merupakan salah satu cabang olahraga yang luar biasa dan memiliki kedekatan dengan generasi muda. Event ini juga mendorong kepercayaan publik dan perekonomian Indonesia," jelasnya.

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Dalam WEC 2026, terdapat tujuh nomor pertandingan yang akan diperebutkan oleh para peserta. Nomor tersebut meliputi Counter-Strike 2 (CS2 dan CS Women), Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB dan MLBB Women), eFootball, serta PUBG Mobile.

Sebelum memasuki babak utama, sebanyak 144 federasi nasional telah merampungkan tahapan kualifikasi di negara masing-masing. Para peserta selanjutnya akan melanjutkan persaingan melalui babak kualifikasi regional sebelum tampil di kejuaraan utama.

Totovski mengaku optimistis terhadap kesiapan Indonesia setelah melakukan peninjauan selama empat hari. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari hotel, lokasi pertandingan, fasilitas pendukung, hingga panggung kompetisi.

"Ini merupakan kali ketiga IESF kembali ke Indonesia, tetapi saya yakin ini bukan yang terakhir. Kami berharap dapat terus menghadirkan lebih banyak event di Indonesia pada masa mendatang," terang Tototvski.