Jadi Tuan Rumah WEC 2026, Indonesia Bidik Posisi Sebagai Pusat Esports Dunia

JawaPos.com - Indonesia membidik posisi sebagai salah satu pusat esports dunia melalui penyelenggaran World Esports Championship (WEC) 2026.

Kejuaraan esports internasional edisi ke-18 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15-20 Desember 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Banten, dengan melibatkan perwakilan 101 negara.

Penyelenggaraan WEC 2026 diumumkan oleh Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) bersama IESF pada Senin (9/11). Ajang tersebut diperkirakan diikuti sekitar 700 atlet dan delegasi dari berbagai negara dengan total hadiah mencapai USD 500 ribu atau setara Rp 9,05 miliar.

Sekretaris Jenderal International Esports Federation (IESF) Boban Totovski menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan esports internasional. Dia bahkan meyakini Indonesia berpotensi menjadi pusat pertemuan sekaligus penggerak komunitas esports dari berbagai belahan dunia.

"Jika New York merupakan pusat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Brussel menjadi pusat bagi Uni Eropa, saya percaya Indonesia sedang menjalankan peran serupa bagi dunia esports. Indonesia menjadi pusat global yang mempertemukan dan mendukung perkembangan esports di seluruh dunia," kata Totovski dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026).

Indonesia bukan kali pertama dipercaya menggelar kejuaraan esports dunia tersebut. Sebelumnya, Tanah Air telah menjadi tuan rumah WEC sebanyak dua kali, yakni pada 2016 di Jakarta dan 2022 di Bali.

Ketua Umum PB ESI, Muhammad Herindra, menyambut positif kepercayaan yang kembali diberikan kepada Indonesia. Menurut dia, kesempatan tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab besar untuk membawa esports nasional semakin diperhitungkan di panggung internasional.

"Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas, potensi, dan ekosistem yang semakin diperhitungkan dalam perkembangan esports dunia," ujar Herindra.