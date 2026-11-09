SPC 2026: Dari Ring Tinju, Wibi Ingin Anak Jakarta Jadi Pemenang Bukan Pecundang

JawaPos.com - Surya Paloh Championship (SPC) 2026 menjadi wadah bagi petinju muda Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi melalui kompetisi yang terorganisasi serta menjunjung tinggi sportivitas.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11) tersebut dirancang dengan pendekatan yang dekat dengan generasi muda.

"Untuk menjadi seorang petarung itu butuh disiplin, butuh progres, dan latihan, jadi kami ingin anak-anak di Indonesia khususnya Jakarta menjadi sosok pemenang, bukan pecundang," kata Wibi seperti dilansir dari Antara.

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Menurut dia, tinju dipilih karena olahraga bela diri tersebut tengah mendapat perhatian, terutama di kalangan generasi muda Jakarta.

Wibi menilai meningkatnya minat terhadap olahraga bela diri perlu diarahkan melalui kegiatan yang terorganisasi dan menjunjung tinggi aturan pertandingan.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif di tengah persoalan tawuran dan perkelahian yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dan daerah lainnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengatakan kehadiran petinju berpengalaman dalam kejuaraan tersebut dapat memberikan contoh kepada petinju muda dan amatir mengenai proses meraih prestasi.

Menurut dia, prestasi tidak diperoleh melalui tindakan kekerasan di jalan, melainkan melalui latihan teratur, kedisiplinan, serta kesiapan mengikuti pertandingan sesuai aturan.

Wibi berharap SPC dapat menjadi agenda berkelanjutan untuk memberikan ruang bagi generasi muda dalam menyalurkan minat, mengasah kemampuan, dan menunjukkan bakat di cabang olahraga tinju.

Sementara itu, Promotor SPC 2026 Markus Refwalu mengatakan, kejuaraan tersebut diikuti 30 petinju yang terdiri atas 26 laki-laki dan empat perempuan.

Sebanyak 15 pertandingan disiapkan untuk mempertemukan mayoritas petinju muda dengan petarung dari berbagai latar belakang dan tingkat pengalaman.

Dari jumlah tersebut, tiga pertandingan utama memperebutkan sabuk juara, sedangkan 12 pertandingan lainnya tidak memperebutkan sabuk, tetapi hasilnya akan tercatat secara resmi di laman data tinju internasional BoxRec.

Markus menjelaskan, tiga pertandingan utama ditentukan berdasar popularitas petinju dan pertimbangan promotor.

Adapun kelas yang dipertandingkan mulai dari 52,2 kilogram hingga lebih dari 101,8 kilogram.