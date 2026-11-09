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Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 00.23 WIB

SPC 2026: Dari Ring Tinju, Wibi Iingin Anak Jakarta Jadi Pemenang Bukan Pecundang

Seorang petinju menjalani penimbangan berat badan menjelang SPC 2026 di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/11). (Donny Aditra/Antara) - Image

Seorang petinju menjalani penimbangan berat badan menjelang SPC 2026 di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/11). (Donny Aditra/Antara)

JawaPos.com - Surya Paloh Championship (SPC) 2026 menjadi wadah bagi petinju muda Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi melalui kompetisi yang terorganisasi serta menjunjung tinggi sportivitas.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11) tersebut dirancang dengan pendekatan yang dekat dengan generasi muda.

"Untuk menjadi seorang petarung itu butuh disiplin, butuh progres, dan latihan, jadi kami ingin anak-anak di Indonesia khususnya Jakarta menjadi sosok pemenang, bukan pecundang," kata Wibi seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, tinju dipilih karena olahraga bela diri tersebut tengah mendapat perhatian, terutama di kalangan generasi muda Jakarta.

Wibi menilai meningkatnya minat terhadap olahraga bela diri perlu diarahkan melalui kegiatan yang terorganisasi dan menjunjung tinggi aturan pertandingan.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif di tengah persoalan tawuran dan perkelahian yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dan daerah lainnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengatakan kehadiran petinju berpengalaman dalam kejuaraan tersebut dapat memberikan contoh kepada petinju muda dan amatir mengenai proses meraih prestasi.

Menurut dia, prestasi tidak diperoleh melalui tindakan kekerasan di jalan, melainkan melalui latihan teratur, kedisiplinan, serta kesiapan mengikuti pertandingan sesuai aturan.

Wibi berharap SPC dapat menjadi agenda berkelanjutan untuk memberikan ruang bagi generasi muda dalam menyalurkan minat, mengasah kemampuan, dan menunjukkan bakat di cabang olahraga tinju.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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