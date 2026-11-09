PB Djarum Juara Umum MilkLife Superliga Junior dengan Boyong Lima Gelar

PB Djarum boyong lima gelar dan menjadi juara umum MilkLife Superliga Junior di GOR Djarum Jati, Kudus, Minggu (8/11). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - PB Djarum membuktikan dominasi dalam ajang MilkLife Superliga Junior 2026. Dalam final yang berlangsung di GOR Djarum Jati, Kudus, Minggu (8/11), pebulu tangkis PB Djarum menjuarai lima dari delapan kategori yang dipertandingkan.
Yakni dari kategori U-15 Putri, U-17 Putra, U-17 Putri, U-19 Putra, dan U-19 Putri.
Torehan tersebut jadi rekor karena ini adalah kali pertama sebuah klub menjuarai lima kategori sepanjang gelaran Superliga Junior bergulir sejak 2016.
Team Manager PB Djarum Fung Permadi menyebut, hasil ini sebagai refleksi dari kerja keras dan latihan intensif yang telah dijalani selama ini.
Fung pun berharap, kemenangan ini menjadi modal penting untuk mengarungi kejuaraan-kejuaraan yang akan datang.
“Saya melihat para pemain tampil maksimal sehingga mendapatkan hasil terbaik. Namun, tidak hanya merayakan, kami juga akan tetap melakukan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi," kata Fung.
"Saya juga berharap MilkLife Superliga Junior berikutnya lebih banyak dukungan berbagai pihak agar lebih banyak tim asing yang lebih kuat sehingga turnamen ini semakin kompetitif,” lanjut Fung.
PB Djarum pun sukses mengawinkan Piala Liem Swie King dan Susy Susanti setelah tim U-19 putra dan putri keluar sebagai juara.
Di final U-19 putra, PB Djarum mengakhiri perlawanan hebat PB Jaya Raya Jakarta dengan skor 3-1.
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